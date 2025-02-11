حماس: نجدد رفضنا لتصريحات ترامب بشأن تهجير شعبنا من قطاع غزة

جددت حركة حماس، رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة تحت ذريعة إعادة الإعمار.

وقالت الحركة، في بيانها اليوم، إن تصريحات ترامب تمثل موقفًا عنصريًا، مشيرة إلى أنها دعوة للتطهير العرقي وتهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية الثابتة.

وأكدت حماس، أن مخطط ترحيل الشعب الفلسطيني من قطاع غزة لن ينجح، وأنه سيواجه بموقف فلسطيني وعربي وإسلامي موحد يرفض كل مخططات التهجير.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة قد صمد في وجه القصف والعدوان وسيظل ثابتًا في أرضه، مبددة أي محاولات تهجير قسري.

وشددت الحركة على أن ما فشل الاحتلال الإسرائيلي في تحقيقه عبر العدوان والمجازر لن يفلح في تحقيقه عبر مخططات التصفية والتهجير.

وأكدت حماس التزامها باتفاق وقف إطلاق النار ما دام الاحتلال يلتزم به، وهو الاتفاق الذي تم بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة.

وفي ختام البيان، شددت حماس على أن الاحتلال هو الطرف الذي لم يلتزم بتعهداته، وأنه يتحمل مسؤولية أي تعقيدات أو تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.