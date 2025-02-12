قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يفاوض محمد عبدالمنعم ويغريه بالمشاركة في كأس العالم للأندية
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم وتحدد أمكان سقوط الأمطار
الأيام البيض لشهر شعبان.. فضلها وأعمالها وحكم صيامها متفرقة
أزمة جديدة تهدد مستقبلها الفني| شيرين عبدالوهاب امام النيابة العامة.. تفاصيل
السفير راجي الإتربي يشارك في تدشين مجلس رواد التحالف العالمي ضد الفقر
البيت الأبيض يعلن عودة مارك فوجل.. وترامب يؤكد: «بوتين حصل على القليل للإفراج عنه»
أكثر من ثلث الإسرائيليين يعاني «اضطراب ما بعد الصدمة» بسبب هجوم 7 أكتوبر|تقرير رسمي
سلوى عثمان: المخرج محمد سامي حظ مي عمر في الدنيا.. والشغل معاه بيعمل نجومية|فيديو
رد قوي من رئيس الوزراء اللبناني على تصريحات ترامب ونتنياهو بشأن غزة
ترامب يشكر بوتين بعد حصوله على «صفقة عادلة».. ما هي ؟
الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار بهذه المناطق اليوم.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة
خطة عاجلة لخفض أسعار الدواجن قبل شهر رمضان 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل جديدة بشأن 5 متهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة داخل مدرسة في القاهرة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس 3 طلاب وشخصين آخرين، 15 أيام علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالتشاجر وحيازة أسلحة بيضاء  ما أسفر عن سقوط مصابين داخل مدرسة بدار السلام.


 

جاء في التحقيقات، أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بمشاركة  مقطع فيديو، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالدخول لإحدى المدارس بمنطقة دار السلام بالقاهرة وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على أحد الطلاب والمدرسين، ولاذوا بالفرار، بمواجهة المتهمين بالمقاطع، اقرو بارتكاب الواقعة.


 

كما أمرت النيابة بالتحفظ علي المقاطع وفحصها، والتحرى حول الواقعة.

جهات التحقيق بالقاهرة حبس 3 طلاب مدرسة بدار السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الاجتماع

4 قرارات عاجلة من نقابة أطباء الأسنان بشأن تكليف دفعة 2023

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

خاف على فلوسك .. تحذير عاجل من إنستاباي | ما السبب؟

ملك الأردن

العاهل الأردني: ننتظر خطة من مصر بشأن غزة

ترامب وملك الأردن

مافيش فايدة .. تفاصيل لقاء ترامب والعاهل الأردني في واشنطن

دواجن بيضاء

هتشتريها بكام بكرة؟.. سعر الدواجن البيضاء بالأسواق

مشغولات ذهبية

سعر الذهب اليوم الأربعاء .. وهذه قيمة عيار 21

الأرصاد

طقس متقلب وأمطار حتى نهاية الأسبوع.. تحذير عاجل من الأرصاد

مشغولات ذهبية

تقلبات متفاوتة.. سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

اختبارات مبعوثي الأزهر

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة بعثات الأزهر 2025 إلى دول العالم في شهر رمضان

السياحة

أمين الفتوى: السياحة من أعظم مداخل الدعوة إلى الله

الجامع الأزهر

عميد كلية أصول الدين: وسطية الأمة هي السبب في انجذاب الكثيرين إلى الإسلام

بالصور

فخامة وكلاسيكية.. سعر فستان لجين عمران يثير الجدل

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران

داليا مصطفى تتلقى مفاجأة من ابنتها |شاهد

داليا مصطفي وابنتها سلمى
داليا مصطفي وابنتها سلمى
داليا مصطفي وابنتها سلمى

للقلب والمناعة.. فوائد مذهلة لتناول بذور الشيا المنقوعة

فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة
فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة
فوائد تناول بذور الشيا المنقوعة

3 طرق مختلفة لعمل الجزر المخلل في المنزل.. تعرف عليها

طرق تخليل الجزر في المنزل
طرق تخليل الجزر في المنزل
طرق تخليل الجزر في المنزل

فيديو

سلوى عثمان وتقى الجيزاوي

سلوى عثمان: المخرج محمد سامي حظ مي عمر في الدنيا.. والشغل معاه بيعمل نجومية|فيديو

وفاة إنجي مراد

والدة إنجي مراد تكشف سبباً صـادماً وراء وفاة نجلتها وجنينها|فيديوجراف

سلوى عثمان مع تقى الجيزاوي

سلوى عثمان تكشف السبب الرئيسي للطلاق في الوسط الفني | فيديو

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسلات رمضان 2025.. خيانة ومواجهة في برومو وتقابل حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد