إبراهيم فايق عن تصريحات «ترامب»: لا أحد يفرض علينا قراره

تحدّث الإعلامي إبراهيم فايق، عن الأوضاع الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكتب فايق عبر إكس: "‏موقف مصر من فلسطين وسيادة أراضيها معروف تاريخيًا.. لا أحد يفرض علينا قراره نسي البعض وتغافل العدو قدرتنا وبأسنا بإذن الله.. الآن نذكر الجميع مصر ورئيسها وجيشها وشعبها موقفهم أبدي لن يتغير مهما حكم العالم حفنة من المهرجين والمدلسين والقتلة ومهما كلفنا.. عقيدتنا في سيادتنا على أراضينا راسخة وإيماننا بدورنا تجاه فلسطين ثابت".

مصر تعلن تقديم تصوّر شامل لإعمار غزة

وكانت قد أعربت جمهورية مصر العربية عن تطلعها للتعاون مع الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس ترامب من أجل التوصل لسلام شامل وعادل في المنطقة، وذلك من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية تراعي حقوق شعوب المنطقة.

وأكدت مصر في هذا السياق اعتزامها طرح تصور متكامل لإعادة إعمار القطاع وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب.

وشددت جمهورية مصر العربية على أن أي رؤية لحل القضية الفلسطينية ينبغي أن تأخذ في الاعتبار تجنب تعريض مكتسبات السلام في المنطقة للخطر، بالتوازي مع السعي لاحتواء والتعامل مع مسببات وجذور الصراع من خلال انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والتعايش المشترك بين شعوب المنطقة.