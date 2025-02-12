بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي.. طريقة عمل العدس في المنزل

تعتبر طريقة عمل العدس من وصفات الشتاء الشهية والصحية للغاية، ويمكن تحضيرها للشعور بالمزيد من الدفء، وسوف تنال هذه الوصفة إعجاب الأطفال والكبار.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل العدس بطريقة سهلة وبسيطة، ويمكن تحضيرها في المنزل في اقل من ساعة, وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل العدس

طريقة عمل العدس

مقادير طريقة عمل العدس:

2 كوب عدس أصفر

1 بصلة متوسطة مفرومة

2 ثمرة جزر مقطعة

1 ثمرة طماطم مقطعة

1 ثمرة بطاطس مقطعة (اختياري)

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

4 أكواب ماء أو مرق دجاج

2 ملعقة كبيرة زيت أو سمنة

خبز محمص للتقديم



طريقة عمل العدس:

ـ في حلة على النار، سخني الزيت، وأضيفي البصل والثوم وقلبيهم لحد ما يذبلوا.



ـ أضيفي الجزر، الطماطم، البطاطس (لو هتستخدميها)، والعدس وقلبيهم مع بعض لمدة دقيقتين.



ـ أضيفي الماء أو المرقة، وغطي الحلة، واتركي المكونات تغلي على نار هادية لمدة 25-30 دقيقة إلى ان ينضج العدس تمامًا.



ـ عندما ينضج العدس، نقوم بضربه في الخلاط أو بإستخدام الهاند بلندر إلى أن يصبح القوام ناعما.



ـ ثم نرجّع الشوربة على النار، ونقوم بإضافة الكمون، الملح، والفلفل الأسود ونقلبه جيدا.



6. اتركيه ليغلى لمدة 5 دقائق، ويمكن تزويدها بالماء عنظ الشعور بأن قوامها ثقيل.



ـ يقدم العدس ساخنا مع الخبز المحمص وعصرة ليمون حسب الرغبة.

ـ يمكن عمل تقلية بسيطة من الثوم المحمر في زيت ونقوم بإضافتها على وجه العدس.