نجم الأهلي السابق: تعمد بعض لاعبي الزمالك الحصول على بطاقات صفراء للغياب أمام بتروجت والاستعداد للقمة

أكد شريف عبد الفضيل نجم النادي الأهلي السابق، أن محمود جهاد وأحمد حسام ثنائي فريق الزمالك الجديد إضافة جيدة للفريق الأبيض، ويقدمان مستوى جيد منذ بداية الدوري المصري، ولعبا بشكل جيد في لقاء فاركو اليوم.

وقال عبر برنامج بلس 90 الذي يبث عبر قناة النهار: "الزمالك من ضمن الفرق التي تحتاج لإحلال وتجديد في بعض المراكز، وهناك غيابات أيضا في صفوف الفريق مثل عبدالله السعيد وعمر جابر، وكلها عناصر مهمة، نفس الأمر أيضا بالنسبة للنادي الأهلي".

وأضاف: "من سمات الفرق الكبيرة تحقيق الانتصار حتى للو لم يكن الفريق في أفضل مستوياته، وهو ما يحدث حاليا في الأهلي والزمالك".

وواصل: "تعمد بعض اللاعبين في الزمالك الحصول على بطاقات صفراء للغياب أمام بتروجت، والاستعداد لمواجهة الأهلي أمر عادي، وسبق وتكرر كثيرًا، وأسهل شئ هو الحصول على الانذارات، ويكون هناك اتفاقات بين اللاعبين والمدربين".

وتطرق عبدالفضيل للحديث عن لقاء الأهلي وغزل المحلة، وقال: "الفريق الأحمر بدأ المباراة وبعض اللاعبين لا يعرفون طريقة اللعب جيدا، بعض اللاعبين لم يستوعبوا تلك الطريقة بشكل واضح".

وأضاف: "ظهرت العشوائية بشكل واضح، ولم يكن الضغط على دفاع الغزل بشكل منظم، وجرديشار لاعب جيد، وطريقة لعب الأهلي التي بدأ بها المباراة لابد أن يفهم كل لاعب دوره فيها جيدا خصوصا أفشة وإمام عاشور".

وزاد: "جرديشار سوف يتم الاعتماد عليه بصفة مستمرة وهو لديه مميزات رائعة ستفيد الأهلي مستقبلا، وهناك مباريات سوف تحتاج لوجود ثنائي هجومي، هناك لاعبين تفهم طريقة اللعب سريعا، لكن هناك بعض العناصر لا تستوعب الطريقة الحالية بسهولة".

وأكمل: "لاعبي الأهلي لا تستطيع تنفيذ طريقة اللعب جيدا، ومارسيل كولر ليس لديه قناعة كاملة بـ عمر الساعي، وفي بعض الأوقات يقوم بالدفع به في الأوقات غير المناسبة، وسبق ودفع باللاعب في مباريات صعبة للغاية، لكنه يقدم مردود جيد وهو لاعب صغير السن ومميز، وأيضا محمد عبدالله المباراة الماضية لعب بشكل جيد".

وأردف: "لولا مهارة إمام عاشور وتفوقه في الفترة الأخيرة، كان الفريق سيعاني بشكل واضح في الجانب الهجومي".

وأستطرد: "الدوري المصري في قمة المتعة هذا الموسم، والفوارق قريبة جدا في المستويات أو النقط، والبطولة الحالية صعبة جدًا سواء المنافسة على اللقب أو تحديد الهابطين لدوري المحترفين، لذلك يجب على أي فريق كبير حتى لو في أسوأ مستوياته تحقيق الفوز".

وأتم: "بنسبة كبيرة، الأهلي في النهاية سوف يحسم لقب الدوري في النهاية، وبيراميدز سيأتي ثانيا".