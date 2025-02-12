رمضان 2025.. حسن أبو الروس يكشف عن شخصيته في مسلسل «شباب امرأة»| شاهد

عبّر الفنان حسن أبو الروس عن سعادته بالمشاركة في مسلسل شباب امرأة والذي من المقرّر عرضه في رمضان 2025.



وقال الفنان حسن أبو الروس في لقاء خاص لـ"صدى البلد": بجسد شخصية عجوة مغني مهرجانات ونباتشي أفراح دور جديد ومختلف بشكل كوميدي وهي شخصية من وحي خيال المؤلف".

وأضاف حسن أبو الروس: سعيد بالعمل مع النجمة غادة عبد الرازق و كل فريق العمل ، كواليس العمل كان كلها حب و إيجابية.

يذكر أن المسلسل من بطولة النجمة غادة عبد الرازق، ويشاركها كل من، النجم محمد محمود، رانيا منصور، احمد فتحي، محمود حافظ، چوري بكر، حسن ابو الروس، داليا شوقي، و يوسف عمر، و مجموعة كبيرة من النجوم والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج أحمد حسن، ويعد من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة لهذا العام ، حيث يعيد تقديم واحدة من أبرز القصص الدرامية بأسلوب عصري مشوق.

شاهد الفيديو:

https://youtube.com/shorts/62UzZwHwrQ0?si=TIy6c9tYrPHn-fiD