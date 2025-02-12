وكيل صحة المنوفية يحيل عاملين للتحقيق خلال جولة تفقدية بمجمع أشمون الطبي

أجرى الدكتور أسامة عبدالله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بجولة مسائية تفقدية لمجمع أشمون الطبي، رافقه في الجولة الدكتور محمد سلامة مدير إدارة العلاجي.

حيث وقف على سير العمل في مختلف الأقسام وتأكد من توفير الخدمات الصحية للمواطنين بمستشفيات أشمون العام ورمد أشمون وحميات أشمون , بحضور الدكتورة أميرة شتلة، الدكتور حسين الشيخ، الدكتورة إيمان حسين فريق العلاجي بإدارة أشمون.

كما تم ملاحظة غياب بعض العاملين عن مواقعهم خلال فترة العمل،بكل من أشمون العام ورمد أشمون ليقرر وكيل الوزارة تحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وأكد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل وتقديم الخدمة بشكل دائم للمواطنين.

وفي نفس السياق، قام وكيل الوزارة بزيارة ميدانية مفاجئة للوحدة الصحية في شما، حيث التقى بالعاملين فيها واستمع لملاحظات المواطنين حول الخدمات المقدمة. وتلاحظ تواجد الأطقم الطبية وباقي العاملين بالوحدة .

شدد وكيل الوزارة على أهمية تحسين مستوى الرعاية الصحية في جميع الوحدات الصحية بالمحافظة، وضرورة الاهتمام بمرافق الرعاية الصحية وتوفير المعدات الطبية اللازمة لتلبية احتياجات المرضى.

تأتي هذه الزيارة ضمن خطة وزارة الصحة المستمرة لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين في كافة أنحاء محافظة المنوفية.