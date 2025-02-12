ديربي المرسيسايد.. ليفربول يسعى للحفاظ على الصدارة وإيفرتون يطمح للهروب من الهبوط

يستضيف إيفرتون نظيره ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، اليوم الأربعاء، على ملعب جوديسون بارك، في مباراة مؤجلة من الجولة 15 بالدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج برصيد 56 نقطة، متفوقًا بفارق 6 نقاط عن آرسنال (الوصيف)، الذي لعب مباراة أكثر.

ويسعى الريدز للحفاظ على فارق النقاط أو زيادته في طريقهم نحو التتويج باللقب.

أما إيفرتون فيحتل المركز الـ16 برصيد 26 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية لزيادة الفارق بينه وبين مناطق الهبوط.

ويُعد ملعب جوديسون بارك، الذي يعود تاريخه إلى عام 1892، مسرحًا لديربي مرسيسايد للمرة الأخيرة، حيث يسعى إيفرتون لإحباط آمال ليفربول في الفوز باللقب.

في الموسم المقبل، سينتقل إيفرتون إلى ملعبه الجديد في "بارملي مور دوك" بليفربول، الذي يتسع لـ53 ألف مشجع، ليودع ملعبه القديم، الذي يعد أقدم ملعب في إنجلترا على مستوى الدوري الممتاز.

وكان جوديسون بارك شاهدًا على بداية الخصومة التاريخية بين قطبي المدينة، حيث كان إيفرتون قد لعب سابقًا على ملعب أنفيلد قبل أن تنشب خلافات حول عقد الإيجار بين مالك الأرض جون هولدينج، وإدارة النادي.