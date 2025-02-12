الأنحف على الإطلاق.. أفضل سماعات أذن للرياضيين في 2025| إليك مواصفاتها

أطلقت Beats سماعات أذن Powerbeats Pro 2 المصممة للرياضيين وعشاق اللياقة البدنية وتوفر أحدث نسخة منها جودة صوت محسنة ومراقبة معدل ضربات القلب لتتبع الأداء أثناء التدريبات. كما تتميز بإلغاء الضوضاء النشط (ANC) ووضع الشفافية لتجربة استماع غامرة وقابلة للتكيف.

الميزات الرئيسية لسماعات Powerbeats Pro 2



وفقا لموقع gizmochina.تم تصميم سماعات Powerbeats Pro 2 لتحقيق الراحة، حيث تتميز بخطاف أذن مُعاد تصميمه ومُعزز بسبائك النيكل والتيتانيوم.

تعد تلك السماعات هي الأخف وزنًا بنسبة 20% من الإصدار السابق وتأتي بخمسة أحجام لطرف الأذن، بما في ذلك خيار صغير جدًا مع تصنيف IPX4

تعد السماعة مقاومة للعرق والماء، مما يجعلها مناسبة لجلسات التدريب المكثفة.



تأتي سماعات الرأس مع تتبع ديناميكي للرأس، ومعادل صوتي محسن، وهندسة صوتية مطورة توفر هذه التحسينات ملفًا صوتيًا متوازنًا جيدًا مع ارتفاعات واضحة، ومتوسطات غنية، وصوت جهير عميق.

تعمل ميزة ANC بتلك السماعات على تقليل الضوضاء الخارجية، بينما يسمح وضع Transparency بسماع الأصوات المحيطة عند الحاجة.

باور بيتس برو 2



تعد مراقبة معدل ضربات القلب إضافة أساسية، حيث يتم استخدام أجهزة استشعار بصرية LED لتتبع البيانات في الوقت الفعلي

وتعد هذه الميزة متوافقة مع العديد من تطبيقات اللياقة البدنية، بما في ذلك Runna وNike Run Club وSlopes.

تأتي السماعات باتصال سلس بفضل تقنية Bluetooth Class 1 يستفيد مستخدمو Apple من الاقتران بلمسة واحدة، وSiri بدون استخدام اليدين، ودعم Find My، بينما يمكن لمستخدمي Android تخصيص الإعدادات عبر تطبيق Beats.

تعد عمر البطارية من أهم المميزات، حيث توفر السماعة ما يصل إلى 10 ساعات من التشغيل لكل شحنة، وتمتد إلى 45 ساعة مع علبة الشحن.

توفر تقنية الشحن السريع 90 دقيقة من التشغيل من شحنة مدتها خمس دقائق فقط. العلبة أصغر بنسبة 33% من سابقتها وتدعم الشحن اللاسلكي.

تتوفر سماعات Powerbeats Pro 2 باللون الأسود ، والأرجواني ، والبرتقالي و بسعر 29900 روبية هندية. ويمكن طلبها من الموقع الرسمي لشركة Apple، وستتوفر في متاجر التجزئة اعتبارًا من 13 فبراير.