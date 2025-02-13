قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلان حكومي رسمي.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات الحكومة والقطاع الخاص
إصابات بانفجار قنبلة يدوية في مدينة جرونوبل الفرنسية .. فيديو
هل يجب صيام يوم النصف من شعبان وإحياء ليلته؟ .. دار الإفتاء تجيب
تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس طبقا للقانون
6 أيام إجازة رسمية في الطريق.. مفاجأة للموظفين والطلاب
أمور تمنع مغفرة الله ليلة النصف من شعبان.. داعية يكشف عنها
قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار البيض اليوم الخميس
بسبب جردل الغسيل.. تطورات مثيرة في مصرع رضيعة أبو النمرس
تعرف على مواعيد القطارات على خط القاهرة الإسكندرية والعكس اليوم الخميس
البلدى تبدأ من 250 جنيها.. أسعار اللحوم اليوم الخميس بالأسواق
تجاوز أندي كول.. تاريخ جديد لـ محمد صلاح في البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تعرف على المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس طبقا للقانون

السايس
السايس
معتز الخصوصي

تضمن قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس” المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس.

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة السايس

وجاء في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بقانون “السايس” في مادتها الأولى، أنه يقدم طلب استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للجنة المختصة المنصوص عليها في المادة 3 من القانون، مرفقا به المستندات الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر سارٍ.

- المؤهل الدراسي لطالب الترخيص أو مستخرج رسمي منه ما لم يكن ذلك مثبتا في البطاقة، أو شهادة محو أمية.

- تقديم ما يفيد بأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء من أدائها قانونا.

- صورة من رخصة قيادة سارية يجب تقديم أصل المستند.

- صحيفة الحالة الجنائية.

- شهادة صحية تفيد بعدم تعاطي المواد المخدرة.

شروط مزاولة مهنة السايس

ووضع قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بقانون “السايس” شروطا لمزاولة مهنة السايس، حيث يشترط فيمن يزاول نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي:

- ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.

- إجادة القراءة والكتابة.

- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

- أن يكون حاصلًا على رخصة قيادة سارية.

- ألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

كما يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.

2000 جنيه رسوم الرخصة

ونص قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع، المعروف إعلاميا بـ"قانون السايس”، على أن تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وتكون الرخصة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز 2000 جنيه.

قانون السايس رخصة السايس اللائحة التنفيذية صورة بطاقة الرقم القومي قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها ؟

1000 جنيه منحة من الحكومة في رمضان لهؤلاء.. كيف تحصل عليها؟

الأهلي

إصابة خطيرة.. تفاصيل الحالة الصحية لنجم الأهلي قبل مواجهة الزمالك

الدكتور مصطفى مدبولي

قبل عرضها على الرئيس| الحكومة تضع اللمسات النهائة على حزمة الحماية الاجتماعية.. تفاصيل

رامي ربيعة

رامي ربيعة نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع الفتح السعودي

الطقس في مصر

أمطار تضرب شمال البلاد والبرودة مستمرة غدا .. وهذا موعد تحسن الطقس

قصة سفاح المعمورة

سفاح المعمورة.. لماذا أنهى محامي الإسكندرية حياة سيدتين وسر التابوت؟

أرشيفية

بعد خطة ترامب المرفوضة دوليًا.. هذا سعر الدولار الآن

د. علي جمعة

6 أشخاص محرومون من رحمة الله في ليلة النصف من شعبان.. احذر أن تكون منهم

ترشيحاتنا

المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة

مصر تُثمن جهود "إيفاد" في دعم الأمن الغذائي

الزراعة

الديدان والآفات الموسمية .. ما هو تأثير المظاهر المناخية على الزراعات؟

تغير المناخ

منظمة الشفافية الدولية تحذر من التأثير المدمر للفساد في مكافحة تغير المناخ عالميا

بالصور

طريقة عمل صوص الفراولة اللذيذ

طريقة عمل صوص الفراولة
طريقة عمل صوص الفراولة
طريقة عمل صوص الفراولة

أفضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة

افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة
افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة
افضل الطرق لحفظ الخبز طازجًا لأطول فترة ممكنة

اخلط حب الرشاد مع الحليب واكتشف فوائده

حب الرشاد مع الحليب
حب الرشاد مع الحليب
حب الرشاد مع الحليب

درة تثير الجدل بإطلالة غريبة |شاهد

.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة
.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة
.درة تثير الجدل بإطلالة غريبة

فيديو

أسما إبراهيم

عملولي سحر وأقرب الناس خانّي.. أسما إبراهيم تكشف أحداث مرعـبة في حياتها

ياسمين عبد العزيز

أول رد من ياسمين عبد العزيز بعد شائعة ارتباطها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

المزيد