غاضب من جروس.. أحمد حسن يكشف سبب غياب شيكابالا

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق ، عن سبب غياب نجم الزمالك شيكابالا عن مباريات الفريق، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :خاص.. غياب شيكابالا عن المباريات الماضية، ليس للإصابة ولكن لغضبه من جروس لعدم الاعتماد عليه أساسيا وقد يعود بشكل طبيعي في المباريات المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس ، مواصلة التدريبات اليوم الأربعاء بشكل طبيعي على ملعب النادي، بعد الفوز على فاركو في مباراة اليوم بمسابقة الدوري الممتاز .

ورفض الجهاز الفني منح اللاعبين راحة غداً استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم 16 فبراير الجاري.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 26 نقطة.