تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط 10 سفن، بينما غادرته 12 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وتم التداول عليها 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة.



وأوضحت الهيئة - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 21 ألفا و866 طنا تشمل: 8231 طن يوريا و4400 طن أسمنت و1700 طن ملح معبأ و1120 طن كسب فول صويا و6415 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25 ألفا و176 طنا تشمل: 7706 أطنان حديد و6000 طن ذرة و2800 طن سكر و1980 طن زيت طعام و890 طن قمح و5800 طن عدس.



وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1205 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الواردة 528 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2216 حاوية مكافئة، كما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 1437 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 50 ألفا و283 طنًا، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 4966 حركة.