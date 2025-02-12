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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تبدأ حل مشكلة تراكم القمامة أول مارس

توقيع عقود شركة نظافة بورسعيد
توقيع عقود شركة نظافة بورسعيد
محمد الغزاوى

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عقد القيام بخدمات الجمع ونقل المخلفات البلدية من الوحدات السكنية والتجارية ونظافة وكنس الشوارع والمرافق العامة من المخلفات بأحياء محافظة بورسعيد (الشرق – العرب – المناخ – الضواحى – الزهور – الغرب – الجنوب) ومدينة بورفؤاد، وذلك بين المحافظة والشركة البريطانية للنظافة.

وقع على العقد كل من اللواء محب حبشي وعاطف محمد فرج، رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للنظافة، بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات، وأحمد عاطف، مدير وحدة المخلفات الصلبة بالوزارة، والدكتورة منى شهاب، منسق مشروع تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس أحمد سعد، استشاري جهاز المخلفات، وبمشاركة عدد من قيادات الشركة البريطانية للنظافة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن توقيع العقد يأتى فى إطار تنفيذ البرنامج الثاني للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات والخاص بعقود التشغيل. 

وقالت إنه سيتم من خلال هذا العقد خدمة أحياء “الشرق - العرب - المناخ - الضواحي - الزهور - الغرب- الجنوب” ومدينة بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد. 

وأضافت أن الفترة السابقة شهدت تعاوناً وتنسيقاً بين جهاز تنظيم إدارة المخلفات ومحافظة بورسعيد فى ضوء قانون رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفني ومراجعة كراسة الشروط والمواصفات، كما قام جهاز شئون البيئة بمراجعة المستندات المقدمة من الشركة لتعديل الموافقة الصادرة لها لتقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات البلدية بعموم الجمهورية تمهيدا لقيام الشركة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقديم خدمات الجمع والنقل للمخلفات البلدية الصلبة.

وأوضحت أن وزارة البيئة تعمل على تقديم الدعم الفني للمحافظات في مجال التعاقد مع الشركات لتقديم وتوفير خدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، وتشجيع الاستثمار في قطاع المعالجة عن طريق إدخال تكنولوجيات جديدة.

وشددت وزيرة البيئة على ضرورة تكثيف مسئولي الشركة الجهود لضمان نجاح المنظومة في محافظة بورسعيد، كما شددت على أن الدولة بحاجة إلى تحقيق تحسن سريع في مستوى النظافة، دون إضاعة الوقت.

وذكرت أن تقديم صورة إيجابية عن الشركات المصرية العاملة في مجال المخلفات والنظافة أمر بالغ الأهمية، خاصة مع الدعم الكبير الذي توفره الحكومة لهذا القطاع الحيوي،  مؤكدة أن الحكومة بجميع وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع  فى إطار توجيهات القيادة السياسية حتى يشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الحكومة بصورة مستمرة على تحسين مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى خدمة النظافة في ظل تنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة على أرض المحافظات، والتي تضمنت إنشاء العديد من مشروعات البنية التحتية من مدافن صحية وإغلاق المقالب العشوائية ورفع التراكمات التاريخية للقمامة وانشاء المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة وتطوير وإنشاء مصانع التدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات.

وقالت وزيرة التنمية المحلية إن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، لافتة إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى المنظومة الجديدة للمخلفات وتشغيل وإدارة مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها بما يساهم في الحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الشأن.

وطالبت “عوض” مسئولي الشركة البريطانية ببذل كل الجهود الممكنة لتقديم أفضل خدمة وأعلى جودة لأبناء محافظة بورسعيد وإعطاء صورة إيجابية عن شركات القطاع الخاص الوطنية المتخصصة في مجال المخلفات والنظافة، خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع المهم.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستتابع مع الوزارات الشريكة ومحافظة بورسعيد جهود الشركة في تنفيذ خطة العمل التفصيلية  بما يحقق تحسين أداء خدمات النظافة بجميع أحياء محافظة بورسعيد وشعور المواطنين بالتغيير في تلك الخدمة، حيث ستقوم الشركة بخدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية ومخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمبانى الحكومية وغيرها الموجودة داخل منطقة الخدمة محل العقد.

من جانبه، توجه اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بخالص الشكر والتقدير لوزارة التنمية المحلية و وزارة البيئة على دعمها الكبير لملف الارتقاء بمنظومة النظافة داخل المحافظة.

ولفت إلى أن الشركة البريطانية للنظافة سوف تبدأ  أعمالها في محافظة بورسعيد لفترة تجريبية من أول مارس القادم، يتم خلالها تقييم مستوى أداء الشركة في مدى إحداث نقلة نوعية في مستوى النظافة بداخل بورسعيد.

 وأكد أهمية أن يشعر المواطن بالتغيير الجذري في نظافة الشارع البورسعيدي، لافتا إلى أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع تعاون محافظة بورسعيد مع منظمة الجايكا ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ضمن بروتوكول لتمويل محافظة بورسعيد بالدعم اللازم للارتقاء بمنظومة النظافة، فضلاً عن تدريب القائمين على منظومة النظافة، حول كيفية متابعة عمل المنظومة و التعرف على أسلوب المتابعة و السيطرة والتحكم عن بعد للعمل الميداني لرفع كفاءة الشوارع وكنسها و إزالة القمامة والمخلفات، فضلا عن متابعة أعمال الجمع المنزلي.

كما أكد المحافظ تقديم كامل الدعم للشركة في تنفيذ أعمالها على الوجه الأكمل بمحافظة بورسعيد لتحقيق الأهداف المنشودة.

و أشار إلى أنه سيتم تسخير معدات وإمكانيات المحافظة لإزالة تجمعات الرتش بالتوازي مع أعمال الشركة البريطانية لجمع ونقل المخلفات و القمامة بما يسهم في إحداث طفرة في مستوى النظافة ببورسعيد.

وتعهد رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية للنظافة ببذل كل الجهد اللازم لتحقيق أفضل خدمة لأبناء محافظة بورسعيد في ملف النظافة.

بورسعيد محافظة بورسعيد شركة النظافة

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