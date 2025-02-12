إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض القوة بالأزبكية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة واستعراض القوة بدائرة قسم شرطة الأزبكية إلى محكمة الجنايات.



وكان قسم شرطة الأزبكية تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بالتشاجر مع آخرين وإطلاق أعيرة نارية في المنطقة من سلاح ناري، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبإجراء التحريات تبين أن عاطلا له معلومات جنائية تشاجر مع آخر بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور، قام خلالها الأول بالتعدي على الأخير وأطلق صوبه عيارا ناريا إلا أن الطلقة لم تصبه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبحوزته سلاحا ناريا فرد خرطوش وطلقة نارية مما تستخدم في السلاح الناري، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.