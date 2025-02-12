دواعي استخدام مدرات البول​.. هيئة الدواء توضح

كشفت هيئة الدواء المصرية ، مجموعة من المعلومات الطبية الهامة ، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك » .

وقالت هيئة الدواء المصرية ، إن مدرّات البول أدوية تساعد على تقليل تراكم السوائل في الجسم، ومعظمها يساعد الكلى على التخلص من الأملاح والماء من خلال البول، مما يقلل من كمية السوائل المتدفقة عبر الأوردة والشرايين، وينتج عنه انخفاض ضغط الدم، وبالتالى تعتبر مدرات البول علاج شائع لارتفاع ضغط الدَّم.​

مدرات البول مش بتستخدم فى حالات الجفاف الشديد أو انقطاع البول أو عند وجود موانع لأي نوع من مدرات البول وفى حالات الحساسية لأي من الأدوية المدرة للبول، وكمان بيُمنع استخدامها في حالة الخلل الشديد في االأملاح ويجب عدم تناولها حتى يتم تصحيح نسبة هذه العناصر.​

يوجد عدد من أنواع مدرات البول. وممكن تحتوى بعض أقراص مدرات البول على أكثر من نوع، وبعضها الآخر بيجمع بين أحد مدرّات البول ودواء آخر لعلاج ارتفاع ضغط الدم. الطبيب بيحدد النوع الأنسب لكل مريض بناء على حالته الصحية والأمراض اللي بيتعالَج منها.​

دواعي استخدام مدرات البول

تعتبر بعض أنواع مدرّات البول (مدرات البول الثيازيدية) من أولى الأدوية المستخدمة لعلاج ارتفاع ضغط الدم، ولو مدرَّات البول غير كافية لخفض ضغط الدم، فقد تُعطى أدوية إضافية.​

مدرّات البول بتُستخدم كمان للوقاية من الأعراض أو علاجها أو تخفيفها لدى الأشخاص المصابين بالحالات المرَضية الآتية:​

-فشل القلب.​

-فشل الكبد.​

-تراكم السوائل في الجسم.​

-بعض اضطرابات الكلى زي حصوات الكلى.​