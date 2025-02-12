قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أصدقاء الكروان في انتظاره.. وصول مدير أعمال عصام صاصا لقسم الطالبية.. صور
مصر تقود التحركات العربية والإسلامية لمواجهة تهجير الفلسطينيين
حماس: عدوان الاحتلال على الضفة الغربية ترجمة لسياسة التهجير
نجاة وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا من محاولة اغتيال
فريق الأهلي يلتقط صورا تذكارية مع كأس العالم للأندية.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: «دون بوسكو» من أهم المعاهد الفنية في مصر
مصر وقطر وأمريكا يعملون لإجبار إسرائيل على تنفيذ البروتوكول الإنساني
ألمانيا ترسل عناصر من الشرطة لمراقبة الوضع عند معبر رفح
مدبولي: ندعم الأنشطة الشبابية والرياضية.. ويوجه بوضع آلية لدعم الأندية الجماهيرية
هو اللي عازمني| مصطفى جاد يبرئ أحمد حلمي في واقعة الفيديو المثير.. القصة الكاملة
بخلاف النوم.. السكة الحديد تقرّر وقوف كافة قطارات الصعيد بمحطتي مصر وبشتيل
254 شاحنة مساعدات إنسانية تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أصدقاء الكروان في انتظاره.. وصول مدير أعمال عصام صاصا لقسم الطالبية.. صور

مدير أعمال عصام صاصا أمام قسم الطالبية
مدير أعمال عصام صاصا أمام قسم الطالبية
ندى سويفى

تجمع عدد من أفراد أسرة مطرب المهرجانات عصام صاصا وأصدقائه أمام قسم شرطة الطالبية بشارع الهرم في انتظار انهاء اجراءات الافراج عنه عقب انتهاء عقوبة الحبس 5 أشهر بتهمة تعاطي مواد مخدرة وسداد غرامات في قضايا أخرى. 

ووصل منذ قليل مدير أعمال عصام صاصا إلى قسم شرطة الطالبية يحمل كمية من الأوراق بين يديه لتسليمها في قسم الشرطة للإفراج عن مطرب المهرجانات. 

وكشفت مصادر كواليس انهاء اجراءات الافراج عن مطرب المهرجانات عصام صاصا بعد قضاءه عقوبة الحبس 6 أشهر في تهمة تعاطي مواد مخدرة عقب دهسه شخص أعلى الطريق الدائري بالطالبية. 

وقال دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا، إنه تم الانتهاء من دفع الغرامات المالية المتهم فيها "صاصا" فى 5 قضايا مختلفة، وأضاف أن عصام صاصا يتوجه إلى محكمة جنوب الجيزة للعرض على النيابة وتقديم كافة المستندات الدالة على سداد الغرامات المالية الواقعة على صاصا فى 5 قضايا مختلفة، تمهيدا للحصول على إذن بالإفراج ومن  ثم التوجه إلى قسم شرطة الطالبية لإخلاء سبيله.

وقررت جهات المعنية، تأجيل خروج مطرب المهرجانات عصام صاصا أمس الثلاثاء من محبسه بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة فى الحادث الذى أودى بحياة موظف أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الطالبية لليوم الأربعاء بعد اكتشاف وجود 5 غرامات مالية فى قضايا مختلفة، سيتم دفعها اليوم ومن ثم إنهاء إجراءات خروجه.

كان تورط عصام صاصا في قضية دهس مواطن، والتسبب في وفاته على الطريق الدائري ، ثم تورط في قضية تعاطي المخدرات لقيادته تحت تأثير المخدر، وكذلك تزوير محرر رسمي توكيل أحد المواطنين وهو في الخارج.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، عن اتهام كل من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبوالعلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.

قسم الطالبية عصام صاصا مطرب المهرجانات عصام صاصا مدير اعمال عصام صاصا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

سقوط أمطار

الأرصاد تحذر من سقوط الأمطار بهذه المناطق اليوم.. وهذه درجات الحرارة المتوقعة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 12 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

مشغولات ذهبية

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في مصر

مدحت شلبي

مدحت شلبي يكشف سبب غيابه عن الظهور ببرنامجه | تفاصيل

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

درجات حرارة قياسية.. هيئة الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الساعات المقبلة

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين بأسهل خطوات

طريقة استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين بأسهل خطوات

أحمد حلمي

شهادة حق.. مصطفى جاد يرد غيبة أحمد حلمي بعد الفيديو المتداول له: «الهزار يخصني»

ترشيحاتنا

دعاء مكتوب لتحصين المنزل من السحر والحسد

دعاء مكتوب لتحصين المنزل من السحر والحسد.. ردده كل يوم يحفظك الله ويحميك

دعاء أول الأيام البيض من شعبان للرزق

دعاء أول الأيام البيض من شعبان للرزق.. 3 بشارات لمن يكثر الذكر

محافظ كفر الشيخ و مفتي الجمهورية

محافظ كفر الشيخ يناقش مع مفتي الجمهورية إنشاء فرع جديد لدار الإفتاء المصرية

بالصور

رخيصة ومتوفرة .. كيف تعزز هذه الفاكهة الصحة الجنسية للرجال؟

رخيصة ومتوفرة: كيف تعزز هذه الفاكهة الصحة الجنسية للرجال؟
رخيصة ومتوفرة: كيف تعزز هذه الفاكهة الصحة الجنسية للرجال؟
رخيصة ومتوفرة: كيف تعزز هذه الفاكهة الصحة الجنسية للرجال؟

ننشر أماكن معارض "أهلا رمضان" بالشرقية

اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان

ضبط مخزن عطور يُدار بدون ترخيص و 41 ألف لتر روائح مجهولة المصدر ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

طريقة تحضير فيليه الدجاج المقرمش بطريقة مميزة

طريقة تحضير فيليه الدجاج المقرمش بطريقة مميزة
طريقة تحضير فيليه الدجاج المقرمش بطريقة مميزة
طريقة تحضير فيليه الدجاج المقرمش بطريقة مميزة

فيديو

بسمه بوسيل

بسمه بوسيل تتحدث من جديد وتفتح النـ.ار على منتقديها

خروج عصام صاصا

‎عصام صاصا على الأسفلت.. متى يخرج مطرب المهرجانات من الحبس؟

الأب بطرس دانيال

بطرس دانيال: كنا نتمني تكريم شريهان بمهرجان المركز الكاثوليكي

صابرين

كشفت سر تمردها.. صابرين تكشف عن سر تألقها في الفترة الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد