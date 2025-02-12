أصدقاء الكروان في انتظاره.. وصول مدير أعمال عصام صاصا لقسم الطالبية.. صور

تجمع عدد من أفراد أسرة مطرب المهرجانات عصام صاصا وأصدقائه أمام قسم شرطة الطالبية بشارع الهرم في انتظار انهاء اجراءات الافراج عنه عقب انتهاء عقوبة الحبس 5 أشهر بتهمة تعاطي مواد مخدرة وسداد غرامات في قضايا أخرى.

ووصل منذ قليل مدير أعمال عصام صاصا إلى قسم شرطة الطالبية يحمل كمية من الأوراق بين يديه لتسليمها في قسم الشرطة للإفراج عن مطرب المهرجانات.

وكشفت مصادر كواليس انهاء اجراءات الافراج عن مطرب المهرجانات عصام صاصا بعد قضاءه عقوبة الحبس 6 أشهر في تهمة تعاطي مواد مخدرة عقب دهسه شخص أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وقال دفاع مطرب المهرجانات عصام صاصا، إنه تم الانتهاء من دفع الغرامات المالية المتهم فيها "صاصا" فى 5 قضايا مختلفة، وأضاف أن عصام صاصا يتوجه إلى محكمة جنوب الجيزة للعرض على النيابة وتقديم كافة المستندات الدالة على سداد الغرامات المالية الواقعة على صاصا فى 5 قضايا مختلفة، تمهيدا للحصول على إذن بالإفراج ومن ثم التوجه إلى قسم شرطة الطالبية لإخلاء سبيله.

وقررت جهات المعنية، تأجيل خروج مطرب المهرجانات عصام صاصا أمس الثلاثاء من محبسه بعد قضائه عقوبة الحبس لمدة 6 أشهر بتهمة تعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة فى الحادث الذى أودى بحياة موظف أعلى الطريق الدائرى بمنطقة الطالبية لليوم الأربعاء بعد اكتشاف وجود 5 غرامات مالية فى قضايا مختلفة، سيتم دفعها اليوم ومن ثم إنهاء إجراءات خروجه.

كان تورط عصام صاصا في قضية دهس مواطن، والتسبب في وفاته على الطريق الدائري ، ثم تورط في قضية تعاطي المخدرات لقيادته تحت تأثير المخدر، وكذلك تزوير محرر رسمي توكيل أحد المواطنين وهو في الخارج.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11659 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، المقيدة برقم 3447 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، عن اتهام كل من محمد طه طلعت 24 سنة طالب، محبوس، ومحمود الجوهري 30 سنة طالب هارب، وطلعت أبوالعلا 58 سنة موظف سابق هارب، وعصام طه طلعت - عصام صاصا - 24 سنة طالب محبوس، بتزوير توكيل شهر عقاري لمحامى الدفاع الخاص بصاصا.