حماس: وفد برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة وبدأ لقاءات مع مسؤولين مصريين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن حماس قالت بأن هناك وفد برئاسة خليل الحية وصل إلى القاهرة وبدأ لقاءات مع مسؤولين مصريين لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجلا يفيد بأن هناك مصدر مصري مطلع، قال إن القاهرة والدوحة تعملان على حث الأطراف على الالتزام ببنود الاتفاق وسط تعقيدات سياسية وميدانية تزيد من صعوبة المهمة.

وأوضح المصدر المصري المطلع أن استمرار وقف إطلاق النار بغزة يصب في مصلحة الجميع ونحذر من أن انهيار الاتفاق سيؤدي إلى موجة جديدة من العنف سيكون لها تداعيات إقليمية خطيرة.

وقد تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات اتصالاً هاتفياً من ماركو روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، بحثا خلاله تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين.



كما تطرق الاتصال إلى التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد رئيس الإمارات أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس "حل الدولتين".



