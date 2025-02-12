واقي على الوجه.. يحيى عطية الله يظهر في تدريبات الأهلي

بدأ يحيى عطية الله، لاعب الأهلي المشاركة في التدريبات، وارتدى واقي علي وجه .

وكتب حسن، كابتن منتخب مصر السابق، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" بدأ يحيى عطية الله، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدأ جديداً من وتغيير الطبيعي، على مستلزمات المران الذي اختار ظهر اليوم بملعب مختار التتش بمقر الجزيرة ".



ارتدى عطية الله طبيا، وخاض تدريبات بدنية في الملعب والجيم، ضمن برنامج العلاج الذي يستخدم الجهاز الطبي لتجهيزه إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المتبقية.

وساهم عطية الله في ظهور بكسر مضاعف في عظام الوجه، والخضوع لجراحة.، بعد تواجده مع الأهلي أمام سموحة، في البطولة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.