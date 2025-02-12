رئيس جامعة المنوفية يستقبل وفدا صينيا للمشاركة في مؤتمر الأقسام الطبية بمعهد الكبد القومي

استقبل الدكتور احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وفدا طبيا رفيع المستوى من الجامعات الصينية للمشاركة في ورش العمل وفعاليات المؤتمر الأول لأقسام معهد الكبد القومي بالجامعة.

وتناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين جامعة المنوفية والجامعات الصينية، كما تناول اللقاء استعراض أهم إنجازات الجامعة في مجال التعليم والخدمة الطبية وتجهيز المستشفيات.

وأعرب رئيس الجامعة، عن سعادته باستضافة معهد الكبد القومي وجامعات المنوفية لهذه الكوكبة المتميزة من خبراء جراحة وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي، مؤكدا أن الجامعة تحرص علي استضافة الخبراء في كل المجالات الطبية في إطار حرصها علي التدريب الطبي المستمر للكوادر الطبية وتبادل الخبرات ومتابعة الحديث في المجالات الطبية بالعالم.

ومن جانبهم، وجه الوفد الشكر للدكتور احمد القاصد رئيس الجامعة والدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي علي الاستضافة والمشاركة في فعاليات مؤتمر معهد الكبد القومي.

وأشاد الوفد بالتطور الذي يشهده معهد الكبد القومي وما يضمه من أجهزة طبية حديثة ومايقدمه من خدمة طبية متميزة للمرضي مشيدين بأداء أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ومهارتهم في التشخيص والجرحات والمناظير .

رافق الوفد الدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي والدكتور حسام سليمان استاذ جراحه الكبد وسكرتير المؤتمر والدكتور إسلام أيوب مدير مستشفى معهد الكبد .

وضم الوفد من خبراء جراحه الكبد والقنوات المرارية والبنكرياس والدكتور ليانكسين ليو استاذ جراحة الكبد وزراعة الكبد ونائب رئيس الجامعة الصينة للعلوم والتكنولوجيا بالصين والدكتور زي يوبح هوانج استاذ ورئيس قسم جراحه الكبد بمستشفى تونجي وجامعة هيوزوبخ للعلوم والتكنولوجيا بيوهان بالصين.

كما ضم الوفد أيضا كلاً من والدكتور إدوارد جوناس أستاذ جراحة الكبد بجامعة كيت تاون بجنوب إفريقيا ورئيس المؤتمر العالمي لجراحه الكبد والقنوات المراريه والبنكرياس، والدكتور شاوفا وانج استاذ زراعه الكبد بمستشفى تونجي بيوهان بالصين والدكتورة كيان شين استاذ الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى وجامعه تونجي بالصين، والدكتور جيزر رانج استاذ جراحة وزراعة الكبد بجامعة الصين للعلوم والتكنولوجيا والمهندس مايكل البباوي بشركة مايندراي للأجهزة الطبية.