المعازيم كسّروا القاعة .. خناقة فرح الشرقية تنهي فرحة عروسين |فيديوجراف

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بمحافظة الشرقية، مقطع فيديو يظهر خلاله نشوب مشاجرة بين معازيم داخل قاعة أفراح، بمركز فاقوس، حيث اشتبك العريس مع المعازيم، وسط حالة من الهرج والمرج، وتطاول بالأيدي بين المعازيم، مما تسبب في حدوث بعض التلفيات في قاعة الأفراح.

شاهد الفيديوجراف

https://youtube.com/shorts/JACt_7mJjY0

كشف عبدالله علي، مدير القاعة التي حدثت بداخلها المشاجرة، عن أحداث الواقعة، التي بدأت بعد أقل من نصف ساعة من بدء الفرح، عندما بدأ العريس وأصدقاؤه بالرقص على أنغام المهرجانات، حيث اصطدم أحد الأشخاص بالعريس ودفعه بقوة، مما جعل العريس يطلب الهدوء من هذا الشخص، ولكن لم يتفهم الثنائي الموضوع، مما جعل الأمر يتطور ويحدث تشابك بالأيدي.

وأضاف عبد الله، أنه حدث تشابك بالأيدي بين العريس وأحد المعازيم الآخرين، وتطور الأمر إلي تدخل أصدقاء العريس وأصدقاء العروس، وقاما باستخدام الكراسي في الشجار بينهما، وحاول أهلية الطرفين السيطرة على الموقف دون جدوى.

شاهد الفيديو

https://youtube.com/shorts/JACt_7mJjY0