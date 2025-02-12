حزب الوعي: التصريحات المفبركة لملك الأردن تستهدف ضرب الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية

قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن التصريحات المفبركة التي نُسبت إلى الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن، خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، تأتي في سياق محاولات التشويه الإعلامي المشبوه الهادفة إلى إحداث بلبلة وضرب الموقف الأردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

وأكد زيدان، في بيان له، أن الأردن بحكم مسؤوليته عن الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، يدرك تمامًا أبعاد المخططات التي تسعى إلى تفريغ فلسطين من أهلها، وهو ما عبر عنه الملك بشكل واضح في أكثر من مناسبة، رافضًا أي سيناريو يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم على حساب الأردن أو أي دولة أخرى.

وأوضح زيدان، أن الجهود التي يبذلها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تأتي في إطار موقف عربي ثابت يدافع عن الحقوق الفلسطينية ويقف سدًا منيعًا أمام المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، خصوصًا في ظل الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تسعى إلى فرض واقع جديد يقوم على تهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم.

ولفت زيدان، أن التحركات المصرية الأردنية الأخيرة، سواء في المحافل الدولية أو من خلال اللقاءات الدبلوماسية، تعكس التزامًا واضحًا برفض أي محاولات للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني، سواء عبر الحلول المجتزأة أو المشاريع المشبوهة التي تهدف إلى تصفية القضية تحت مسميات مختلفة.

وأضاف زيدان، أن مصر من جانبها تتحرك بفاعلية على الساحة الدولية، سواء من خلال جهودها الدبلوماسية أو عبر اتصالاتها المباشرة مع مختلف الأطراف، مؤكدة أن الحل الوحيد المقبول هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.