أشرف الشيحي: برامج التعليم العالي في مصر تتوافق مع المعايير الدولية بنسبة 85%|فيديو

قال أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي الأسبق، إن البرامج التعليمية في مصر، خاصة في مجال العلوم، تتوافق مع المعايير الدولية بنسبة لا تقل عن 85%.

وأكد “الشيحي” أن جودة التعليم في مصر لا تقل عن نظيرتها في الخارج، ولكن هناك فارقًا في وسائل وأساليب التعليم.

نقص في تطوير أساليب التعليم وطرق التحفيز للطلاب

وفي تصريحات له خلال برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود على قناة "صدى البلد"، أشار “الشيحي” إلى أن أساليب التعليم في مصر تحتاج إلى تطوير كبير.

وأوضح أن طرق التحفيز للطلاب، خاصة في مرحلة الثانوية العامة، قد تساهم في خلق ضغط غير ضروري، حيث يتم تحفيز الطلاب على أن هذه السنة هي "الفاصلة" في حياتهم.

التحديات التي يُواجهها الطلاب بعد دخول الجامعات

كما أضاف “الشيحي” أنه بعد وصول الطلاب إلى المجموع الذي يؤهلهم لدخول الكليات التي يرغبون فيها، غالبًا ما يصابون بحالة من الاسترخاء، ليكتشفوا لاحقًا أنهم قد أضاعوا بعض الوقت خلال الفصل الدراسي بسبب عدم التركيز.