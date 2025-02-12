خالد الجندي: الشيخ يمكن أن يخطئ أو يصيب.. فيديو

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن المسلم بحاجة دائمة إلى طلب الربط على قلبه من الله، حتى لا يتزعزع إيمانه أمام أي فتنة أو موقف صادم.

وقال الجندي، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "لما ربنا يربط على قلبك، ما تفزع، ما تخافش، ما تنكشف قدام أي هجمة على الإسلام، فيه شباب لمجرد ما يسمع إن حديث ضعيف أو موقف بين الصحابة مش عاجبه، إيمانه يتهز، يرتد، يترك الصلاة، يشكك في السنة، أو حتى يتطاول على العلماء".

وأشار إلى أن بعض الشباب ينهارون دينيا لمجرد اكتشاف خطأ من شيخهم، قائلًا: "يا ابني الشيخ ممكن يغلط، إحنا بشر، عندنا أخطاؤنا وصوابنا، لكن مش منطقي تهدم تاريخ شيخك عشان فتوى واحدة غلط!".

وأضاف: "الارتباط بالدين لازم يكون عميق وثابت، مش قائم على مواقف سطحية. زي الشاب اللي أبوه يربيه سنين، لكن بسبب موقف واحد أو منع عن شيء يريده، يبدأ في تطويع كل المواقف ضده، ويحرض نفسه على القطيعة والتطاول".

وتابع: "لازم تدعي ربنا إنه يربط على قلبك، لأن الثبات على الدين في زمن الفتن محتاج توفيق إلهي، اللي قلبه مربوط بالله، لا يخاف ولا ينهار، بل يثبت ويواجه كل شيء بإيمان قوي لا يتزعزع".