بعد انتهاء فترة حبسه.. عصام صاصا يغادر قسم شرطة الطالبية| صور

غادر مطرب المهرجانات عصام صاصا ديوان قسم شرطة الطالبية بعد الانتهاء من اجراءات الإفراج عنه.

قررت النيابة العامة بالجيزة إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا، بعد تقديم المستندات التي تفيد تسديده 5 غرامات مالية، وذلك عقب انتهاء مدة عقوبته البالغة 6 أشهر.

الإفراج عن عصام صاصا

وصرح محامي عصام صاصا أن موكله حصل على صحة إفراج من النيابة، ويجري الآن نقله إلى قسم شرطة الطالبية لإنهاء إجراءات الإفراج عنه.

وأوضح الدفاع أن الفنان كان مطالبًا بسداد 5 غرامات مالية، بينها غرامتان تتعلقان بالمصنفات الفنية، و3 غرامات تخص قضايا الكهرباء، وقد تم تسديدها بالكامل.

وكانت محكمة مستأنف جنايات الجيزة قد أصدرت حكمًا نهائيًا بحبس عصام صاصا لمدة 6 أشهر، بعد إدانته بتعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة، وهو الحكم الذي تم تنفيذه بالكامل، ليعود الفنان إلى جمهوره بعد انتهاء فترة العقوبة.