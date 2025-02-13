محمد الشناوي يطلب 40 مليون جنيه لتمديد عقده مع الأهلي

أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي وجه طلب إلى إدارة القلعة الحمراء بشأن مفاوضات تجديد عقده في الفترة المقبلة.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" محمد الشناوي يسعى لتجديد عقده مع النادي الأهلي براتب ٤٠ مليون جنيه في الموسم الأول ولمدة 3 مواسم قادمة على أن تتحمل خزينة القلعة الحمراء مبلغ ٢٥ مليون جنيه فقط ويتم تدبير باقي الراتب السنوي من بعض الترضيات الإعلانية من جانب الرعاة طول فترة مدة العقد الجديد".

وأضاف:" طلب الشناوي من إدارة نادي الأهلي تحمل النادي قيمة راتبه السنوي بالكامل ولا دخل له بتوفير قيمة الحملات الإعلانية في العقد الجديد"