رغم تصميمها للطرق الوعرة.. الوحل قد يدمر سيارة تويوتا تاكوما

أصدرت شركة تويوتا استدعاءً رسميًا لعدد 106,061 شاحنة بيك-أب تاكوما من موديلات 2024 و2025، بسبب مشكلة قد تؤدي إلى تآكل خراطيم الفرامل الخلفية نتيجة تراكم الطين والأوساخ داخل العجلات الخلفية.

تفاصيل المشكلة: تراكم الأوساخ يؤدي إلى ضعف الفرامل

وفقًا لوثائق الاستدعاء، تؤثر المشكلة على شاحنات تاكوما ذات الدفع الرباعي المزودة بمكابح مقاس 16 بوصة وعجلات مقاس 17 بوصة.

حيث يمكن أن تتسبب الأوساخ والطين المتراكمة على الجزء الداخلي من العجلات الخلفية في احتكاكها مع خراطيم الفرامل، مما يؤدي إلى تآكلها بمرور الوقت.

وفي حال حدوث تلف في الخراطيم، فقد تنخفض قوة الفرامل، مما يزيد من خطر وقوع الحوادث.

تاكوما

تويوتا بدأت التحقيق بعد شكاوى من الوكلاء

بدأت تويوتا تحقيقها في هذه المشكلة خلال صيف 2024، بعد تلقيها شكاوى من التجار بخصوص تسرب في خراطيم الفرامل الخلفية.

وبعد مراجعة عملية التصنيع، لم تجد الشركة أي عيوب في خط الإنتاج، لكنها اكتشفت أن تصميم الفرامل الخلفية هو العامل الأساسي وراء هذه المشكلة.

وجدت تويوتا أن:

المسافة بين المكابح مقاس 16 بوصة والعجلات مقاس 17 بوصة أقل من التركيبات الأخرى، مما يزيد من فرصة احتكاك الطين بالخراطيم.

مسار خرطوم الفرامل يختلف بين المكابح مقاس 16 و17 بوصة، مما يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها الفرجار الخلفي.

المشكلة لم تظهر على الشاحنات ذات الدفع الثنائي أو المزودة بعجلات مقاس 18 بوصة، لكن الشركة لا تزال تواصل تحقيقاتها.

تاكوما

ما هي الخطوة التالية؟

تعمل تويوتا حاليًا على إيجاد حل دائم للمشكلة، ومن المتوقع أن تقوم بإبلاغ مالكي الشاحنات المتأثرة في الولايات المتحدة قريبًا عبر إشعارات رسمية، مع تقديم إصلاح مجاني في مراكز الصيانة التابعة لها.

يمثل هذا الاستدعاء تحركًا وقائيًا من تويوتا لضمان سلامة عملائها ومنع أي حوادث محتملة بسبب ضعف أداء الفرامل.

وعلى الرغم من أن المشكلة لا تشمل جميع طرازات تاكوما، إلا أن الشركة تأخذ الأمر بجدية كبيرة، وتعمل على تحليل جميع السيناريوهات المحتملة لضمان عدم تكرار المشكلة في المستقبل.