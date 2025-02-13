ربنا يحميك.. حنان ترك تنشر صورة مع ابن شقيقها

نشرت الفنانة حنان ترك، صورة لها مع ابن شقيقها -البلوجر مصطفى ترك- عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.

ووجهت حنان ترك، رسالة إلى ابن شقيقها، أعربت من خلالها عن محبتها لها، في التعليق على الصورة، قائلة: «حبيبي ربنا يحميك».

حنان ترك معوابن شقيقها

خطوبة ابن حنان ترك

وفي شهر يناير الماضي، نشر آدم خطاب -ابن الفنانة حنان ترك- صورا له عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، من حفل خطبته.

ولم يعلن ابن حنان ترك، أي تفاصيل حول خطيبته، مكتفيا بنشر الصور من قراءة الفاتحة والعروس معه التي ظهرت بفستان أبيض وحجاب.

خطوبة ابن حنان ترك

وانهالت التهاني على ابن حنان ترك، من قبل أصدقائه والتي أعاد نشرها عبر ستوري انستجرام.

أبناء حنان ترك

جدير بالذكر أن حنان ترك، لديها 5 أبناء غير أشقاء، هم: (يوسف وآدم خطاب، من زوجها الثالث خالد خطاب) بالإضافة إلى «محمد» من زوجها الرابع محمد يحيى، كما أنجبت «مريم ومنى» من زوجها الخامس محمود مالك والتي اعتزلت الفن بعد زواجهما.

حنان ترك تحتفل بعقد قران ابن شقيقها

وكانت نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك مجموعة من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، عبر خاصية الاستورى تحتفل فيه بزفاف أول فرحتها عمر ترك.

وعلقت حنان ترك على الصور قائلة : “أول فرحتى اللهم بارك”.

تصدرت الفنانة حنان ترك مؤشرات البحث على محرك البحث جوجل، بعد احتفالها بعقد قران ابن شقيقها عمر، مساء الثلاثاء 7 يناير.

وتسبب وصف حنان ترك، العريس بـ «أول فرحتها» في حالة جدل على السوشيال ميديا، وظن البعض أنه ابنها وليس ابن شقيقها.

أعمال حنان ترك

يُشار إلى أنّ أخر أفلام الفنانة حنان ترك كان فيلم «المصلحة» للمخرجة ساندرا نشأت، إذ قدمت دور زوجة الفنان أحمد السقا، ضمن الأحداث، وقررت بعدها مباشرة إعلان اعتزال التمثيل نهائيا والابتعاد عن الشاشة.

وكان أخر مسلسلات حنان ترك، هو مسلسل أهت تريز، الذي تم عرضه عام 2012، واعتزلت بعده، ولكن شاركت بعدها في الأداء الصوتي لمسلسلات كارتونية، أبرزها مسلسل «كليم الله».