ذكاء من نادي زد.. تعليق تامر أمين على أداء مصطفى العش مع الأهلي

علق تامر أمين على أداء مصطفى العش مع النادي الأهلي، ورفض بيعه بشكل نهائي إلى النادي الأهلي، قائلا: قرار ذكي من نادي زد بإعارة مصطفى العش، ولكني أعتقد أن العش سيبقى في الأهلي.

وأكمل تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، : "العش مش راجع تاني نادي زد بعد الإعارة وهو مكمل في النادي الأهلي"، متابعا: نادي زد سيبيعه للنادي الأهلي بمبلغ كبير في المستقبل.

وفي سياق آخر، انتقد الإعلامي تامر أمين، الهجوم على مدرب نادي الزمالك جروس، قائلا: "أنا مش عارف الحملة اللي معمولة عليه سببها إيه".

وأضاف أمين،: جروس ساكت ومستحمل وبيأدي في ظل إمكانيات تكاد تكون معدومة سواء المادية أو في مستوى اللاعبين.