عمر خيرت يؤدي بروفته الأخيرة استعدادا لحفل تكريمه الليلة

أدى الموسيقار عمر خيرت، بروفته الأخيرة مساء أمس الأربعاء، استعدادا لحفل تكريمه مساء اليوم الخميس 13 فبراير، على هامش فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقدم عمر خيرت، في البروفة باقة متنوعة من أجمل مقطوعاته الموسيقية التي ينتظر أن يقدمها خلال الحفل.

حفل تكريم عمر خيرت

حفل عمر خيرت، في موسم الرياض يأتي على هامش يوم مخصص لتكريم مسيرته الفنية هناك.

يقام حفل عمر خيرت، بمصاحبة الأوركسترا بقيادة المايسترو وليد الفايد وماثيو فريمان.

أعلن المستشار تركي آل شيخ عن موعد حفل تكريم الموسيقار عمر خيرت على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب: “يوم الخميس ١٣ فبراير ليلة كبيرة تكريمية للموسيقار الكبير الاستاذ عمر خيرت … بأسلوب واستعدادات مختلفة اتمنى أن تحوز على رضاكم وان تليق بفنان أعطى الكثير للموسيقى العربية… بمشاركة افضل العازفين والموسيقيين على مستوى العالم عرب واجانب بعدد فرقة يتجاوز ال١٣٠ شخص… انتظرونا على شاشة mbc ان شاءالله ”.

حفل تكريم عمر خيرت

عمر خيرت يحيى حفل بالمتحف المصرى

وأحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت، حفلًا غنائيًا كبيرًا في المتحف المصري الكبير، بمناسبة مرور 15 عامًا على تأسيس مؤسسة مجدي يعقوب الخيرية.

وحضر الحفل البروفيسور مجدي يعقوب، ومن النجوم الفنانة يسرا، وقدم عمر خيرت، خلال الحفل عددًا من أروع مقطوعاته الموسيقية التي تفاعل معها الحضور.

ووجه عمر خيرت، التحية للدكتور مجدي يعقوب، وحرص على اللقاء معه في كواليس الحفل.

حفلات عمر خيرت

وقدم عمر خيرت خلال الفترة الماضية عددا من الحفلات لمختلفة وكان أهمها حفل مهرجان القلعة والذى قدمه بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايسترو ناير ناجي، وقدم خلال الحفل الكثير من مقطوعاته الموسيقية منها: مسألة مبدأ وزي الهوا، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة قيادة المايستروناير ناجي، ومن أشهر المقطوعات الفنية مسألة مبدأ، وزي الهواء، وصابر يا عم صابر، إعدام ميت، والبخيل وأنا، قضية عم أحمد، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، وغيرها من المقاطع الخالدة.

وكان أحيا عمر خيرت، حفلا ساهرا مع الفنانة آمال ماهر، تحت عنوان «ليلة الأحلام» في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 26 يوليو الماضي، ضمن سلسلة حفلات موسم جدة.

عمر خيرت وحفل ليلة الأحلام

وعبّر الموسيقار عمر خيرت عن حبه واعتزازه بوجوده في السعودية خلال فقرته ضمن فعاليات حفله مع الفنانة آمال ماهر بعنوان «ليلة الأحلام» على مسرح عبادي الجوهر أرينا بجدة، ضمن فعاليات موسم جدة 2024.

وقال عمر خيرت: «بنحبكم جدًا وسعداء إننا في الأرض المباركة المملكة العربية السعودية، شعور جميل وإحساس عظيم، بشكر الشركة المنظمة على المجهودات الجميلة وحسن الضيافة والاستعدادات الرائعة فكل الحب والتقدير».