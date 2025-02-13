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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف عبد المنعم: أتمنى عودة محمد عبد المنعم للمشاركة في مونديال الأندية

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

أعرب شريف عبد المنعم، نجم النادي الأهلي السابق، عن فخره وسعادته بوصول مجسم كأس العالم للأندية 2025 إلى القاهرة وتواجده في ملعب التتش، وذلك ضمن جولته الترويجية العالمية للأندية المشاركة في مونديال الأندية، مؤكداً ن هذه الزيارة تعكس مكانة النادي الأهلي المرموقة في كرة القدم العالمية.

وأوضح شريف عبد المنعم، خلال مداخلة مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مجموعة النادي الأهلي في البطولة تعتبر في غاية الصعوبة، حيث تضم أندية قوية مثل بالميراس البرازيلي، بورتو البرتغالي، وإنتر ميامي الأمريكي المستضيف، مشيراً إلى أن هذه المواجهات ستكون تحديًا كبيرًا للأهلي، ولكن لديه الثقة في قدرة الفريق على تقديم أداء مشرف.

وأشاد شريف عبد المنعم بالمستوى الذي يقدمه وسام أبو علي وجارد يشار، ثنائي الأهلي، مؤكدًا أنهما سيكونان إضافة قوية للفريق، مشيراً  إلى أن الانسجام والتفاهم بينهما سيشكل خطورة كبيرة على جميع أندية الخصم.

كما تطرق شريف عبد المنعم إلى الحديث عن أشرف بن شرقي، معتبراً أنه سيكون صفقة رابحة للنادي الأهلي، مؤكداً على أن الجماهير تنتظر منه الكثير، خاصة بعد المستوى المميز الذي قدمه مع نادي الزمالك.

وتمنى عودة محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي، إلى صفوف الأهلي من أجل المشاركة معه في مونديال الأندية، مشيراً إلى أن التعاقد معه سيكون إضافة رائعة للفريق.


 

محمد عبدالمنعم وسام ابو علي النادي الاهلي اشرف بن شرقي جراديشار

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