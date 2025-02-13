تركي آل الشيخ عن تكريم عمر خيرت: من أهم كواكب الفن العربي

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، صورة تجمعه بالموسيقار الكبير عمر خيرت من التحضيرات النهائية لحفلته المرتقبة بالرياض والتي سيتم فيهل تكريمه بمشاركة 130 عازفًا من مختلف دول العالم.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه علي فيسبوك: "سنحتفل اليوم الخميس بكوكب من أهم كواكب الفن العربي الموسيقار عمر خيرت، وذلكامتدادًا للتكريمات الكثيرة السابقة للنجوم العرب والعالميين من كل الجنسيات، موسم الرياض وGEA تشرفوا بوضع بصمتهم الكبيرة والمؤثرة في عالم الفن والترفيه على مستوى العالم".

وتابع:"سيخرج قلة شاذة باسطوانة مكررة عن السجادة والستارة والقوة الخشنة وكلامهم الفارغ، رسالتي ليست لهم رسالتي للعقولالمستنيرة المحترمة التي تقدر الامور والتي تفهم شعور الفنان عندما يحصل على تقدير معنوي ومادي وانتاجي وانساني كبير وتاثير ذلكعليه وعلى اسرته وجمهوره ومحبيه، غداً عُرس عمر خيرت فلنجعله سعيدًا ولنستمتع بالحفل وبالالبوم الذي سينتج كهدية له من هذا الحفل".

واختتم: "ندرس جدياً التعاقد مع الموسيقار الكبير لعمل حفلة ترويجية لموسم الرياض في Royal Albert Hall في لندن وCarnegie Hall في نيويورك .. حرصت بالاشراف شخصيًا على الحفل واتمنى أن يحوز على إعجابكم عمر خيرت بنحبك وتستاهل".