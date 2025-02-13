إسلام صادق: ربيعة أنهى اتفاقه مع الفتح السعودي

أكد الإعلامي إسلام صادق أن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بات على أعتاب الرحيل في نهاية الموسم الجاري عن القلعة الحمراء بعد اتفاقه مع نادي سعودي.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" رامي ربيعة مدافع فريق الأهلي أنهى اتفاقه مع مسؤولي نادي الفتح السعودي الذي يقوده جوزيه جوميز للانتقال إلى صفوفه في الموسم الجديد بسبب تعثر ملف التجديد واللاعب يكرر ما فعله أكرم توفيق مع فريق الشمال القطري".

وأضاف:" رامي ربيعة سافر إلى السعودية عقب احدى مباريات الأهلي في دوري أبطال أفريقيا للقيام بعمرة وجلس مع نادي الفتح السعودي وانهي اتفاقه النهائي ".