أوبل كورسا هاتشباك بـ 450 ألف جنيه .. اعرف السعر والمواصفات

يضم سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في اقتناءها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان هذه الإصدارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، أوبل كورسا موديل ٢٠١٢، وتنتمي كورسا لفئة السيارات الهاتشباك .

أوبل كورسا موديل ٢٠١٢

- مواصفات أوبل كورسا موديل ٢٠١٢ الخارجية

أوبل كورسا موديل ٢٠١٢

تمتلك سيارة أوبل كورسا موديل ٢٠١٢ من الخارج تصميم أنيق بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مصابيح أمامية، وبها مصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش .

- محرك أوبل كورسا موديل ٢٠١٢

أوبل كورسا موديل ٢٠١٢

تحصل سيارة أوبل كورسا موديل ٢٠١٢ عل قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 155 ألف/كم، وتعرض السيارة للبيع باللون الأسود، وبها رخصة سارية، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- مقصورة أوبل كورسا موديل ٢٠١٢ الداخلية

أوبل كورسا موديل ٢٠١٢

زودت مقصورة سيارة أوبل كورسا موديل ٢٠١٢ بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها مساحات تخزين إضافية بالأبواب الأمامية، وبها كونسول وسطي، وحوامل أكواب، وبها زجاج كهربائي، وفرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة امان .

- سعر أوبل كورسا موديل ٢٠١٢

أوبل كورسا موديل ٢٠١٢

تباع سيارة أوبل كورسا موديل ٢٠١٢ في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 450 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

أوبل كورسا موديل ٢٠١٢

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة .