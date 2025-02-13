هل يشارك الرئيس اللبناني عون في تشيع جثامين نصر الله وصفي الدين؟

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الرئيس جوزيف عون تسلَّم دعوة للمشاركة في تشييع جثامين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين وذلك خلال إستقباله وفدًا من كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد.

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم، أنه سيتم تشييع حسن نصر الله وهاشم صفي الدين في 23 فبراير، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وشدد نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله اللبناني، على أن الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية متابعة الخروقات الإسرائيلية وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك هذا الاتفاق.

وذكر قاسم، خلال كلمة له، أن النصر في هذه المعركة مرتبط بالصمود أمام الاجتياح الإسرائيلي، لافتًا إلى أن حزب الله تكبد خسائر حقيقية نتيجة العدوان الإسرائيلي، بما في ذلك إطلاق دبابات الاحتلال النار على اللبنانيين بعد انتهاء مهلة الـ60 يومًا.



وشدد على تمسك الشعب اللبناني بأرضه رغم التضحيات، مشيرًا إلى أن المعركة التي يخوضها حزب الله ليست حاسمة بشكل مطلق، بل تتضمن أرباحًا وخسائر.

وأكد أن حزب الله سيواجه الخروقات الإسرائيلية في الوقت المناسب، مؤكدًا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكنه الاستمرار في احتلال الجنوب اللبناني.