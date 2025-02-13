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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لم تتحمل وفاة أمها بحبة الغلة السامة.. حكاية إنهاء طالبة أولى إعدادي لحياتها

لم تتحمل وفاة أمها بحبة الغلة السامة.. حكاية انتحـ.ـار طالبة أولى إعدادي
لم تتحمل وفاة أمها بحبة الغلة السامة.. حكاية انتحـ.ـار طالبة أولى إعدادي
إسلام دياب

أظلمت الدنيا في وجهها بعد وفاة والدتها بحبة الغلة السامة.. أزمة نفسية قاتلة أحاطت بها جعلها تفقة الشعور بلذة الحياة وأرادت أن تلحق بوالدتها وفي هذه القصة ننشر حكاية انتحار طالبة أولى إعدادي بعد 48 ساعة من وفاة والدتها..

ورد بلاغ من أحد المستشفيات بمحافظة الغربية، بوصول طالبة في العقد الثاني من العمر، مقيمة بقرية العوايشة، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، في حالة صحية حرجة إثر تناولها حبة الغلة السامة.

بعد قليل جاء الخبر بأن الطالبة لفظت أنفاسها الأخيرة بعد عدة ساعات، لتلحق بوالدتها التي توفيت منذ يومين بذات الحبة السامة، وتلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بتناول طالبة في العقد الثاني من العمر، حبة الغلة السامة، بقرية العوايشة، بدائرة المركز، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات المجاورة بمحافظة الغربية.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وتبين قيام الطالبة والتي تبلغ من العمر 13 عاما، مقيدة بالصف الأول الإعدادي، بإنهاء حياتها بتناول حبة الغلة السامة، لمرورها بأزمة نفسية، بعد وفاة والدتها منذ يومين بذات الحبة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات المجاورة بمحافظة الغربية، لعمل الإسعافات الأولية اللازمة لها، ولكنها فارقت الحياة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيداً لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويها لدفنها في مسقط رأسها.

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