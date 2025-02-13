حماس: لسنا معنيين بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس عبد اللطيف القانوع ان الحركة ليست معنية بانهيار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددا علي حرصها على تنفيذه وإلزام الاحتلال به كاملاً.

وذكر أن الوسطاء يمارسون ضغطاً لإتمام تنفيذ كامل الاتفاق وإلزام الاحتلال بالبروتوكول الإنساني واستئناف عملية التبادل يوم السبت.

ونوه الناطق باسم حركة المقاومة الفلسطينية الي ان حركة حماس تعالج العقبات التي وضعها الاحتلال وسبل تنفيذ كامل اتفاق وقف إطلاق النار.

وختم تصريحاته بالقول : لغة التهديد والوعيد التي يستخدمها ترامب ونتنياهو لا تخدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان أكسيوس نقل عن مسئولين إسرائيليين، أن دولة الاحتلال أرسلت رسالة إلى حماس بأنها ستواصل تنفيذ الاتفاق إذا أطلقت الحركة سراح المحتجزين الثلاثة يوم السبت.