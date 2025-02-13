قبل رمضان .. ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالإتجار فى الألعاب النارية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بالدقهلية) بالإتجار فى الألعاب النارية والترويج لها .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته 11749 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها .