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رد غير متوقع من سعاد صالح شريف مدكور حول عذاب القبر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

رد غير متوقع من سعاد صالح شريف مدكور حول عذاب القبر

سعاد صالح ترد على شريف مدكور
سعاد صالح ترد على شريف مدكور
عبد الرحمن محمد

انتقدت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تصريحات الإعلامي شريف مدكور بشأن إنكاره لعذاب القبر، مؤكدة أنه بعيد تمامًا عن التخصصات الدينية والعقيدة والعمق في دراسة الشريعة الإسلامية.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تفاصيل» على قناة «صدى البلد 2»، أوضحت سعاد صالح أن الحديث في أمور الغيبيات، خاصة المتعلقة بعلم العقائد، يحتاج إلى دراية علمية متخصصة، قائلة: «أنا أستاذ فقه مقارن ولا أستطيع الجزم بوجود عذاب القبر من عدمه، لأنني لم أدرس أو أتخصص في هذا المجال».

وأضافت صالح: «كل شخص عليه أن يحترم تخصصه ولا يتدخل في أمور ليست من اختصاصه»، مشددة على أن حديث شريف مدكور في هذا الموضوع قد يثير البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 وطالبته بالتركيز على المجال الإعلامي والفني الذي يعمل فيه، وعدم التطرق إلى المسائل العقائدية.

وفيما يتعلق بعذاب القبر، أكدت صالح أنه من الأمور الغيبية التي لا يعلم حقيقتها إلا الله، مشيرة إلى أن هناك بعض الأحاديث التي تتحدث عن عذاب القبر، ولكن لا يُستدل بها إلا بعد التأكد من صحتها وقوتها، مؤكدة أن القرآن الكريم لم يذكر نصًا صريحًا حول هذا الأمر.

وكان شريف مدكور قد أثار جدلًا واسعًا بعد نشره منشورًا عبر «فيسبوك» ينكر فيه وجود عذاب القبر، مستشهدًا بالآية الكريمة: «كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة»، معتبرًا أن الآية لا تشير إلى أي نوع من العذاب أو النعيم في القبر، بل تؤكد أن الحساب يكون يوم القيامة.

وأثارت تصريحاته ردود فعل متباينة، حيث اعتبرها البعض اجتهادًا شخصيًا، بينما رأى آخرون أنها تفتقر إلى الأساس العلمي والديني. وزادت الانتقادات ضده بعد تعليقه على رفض أحمد الشرع، قائد الإدارة الجديدة في سوريا، مصافحة السفيرة الألمانية، حيث تساءل: «إيه المشكلة أن ست تسلم على راجل باليد، بالذات لو في الشغل؟».

شريف مدكور عذاب القبر سعاد صالح المسائل العقائدية انكار عذاب القبر

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