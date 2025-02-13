بعد تصدرها التريند.. محطات مهمة في حياة شهيرة

تصدرت الفنانة شهيرة تريند مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها في عزاء شقيقها الراحل وحيد حمدي، والذي حضره عدد من الفنانين أبرزهم الفنانة سهير رمزي وبوسي شلبي وميرفت أمين، وذلك لمساندتها بمشاركة ابنها عمرو محمود ياسين ورانيا محمود ياسين.

ونرصد من خلال هذا التقرير أبرز المحطات في حياة الفنانة شهيرة



ولدت الفنانة شهيرة بالزقازيق في محافظة الشرقية في مثل هذا اليوم من عام 1949 ، ودرست شهيرة في معهد الفنون المسرحية، وبدأت عملها في السينما عام 1970.



بدأت شهيرة مسيرتها الفنية في عام 1970 عندما قدمت دور في مسلسل بعنوان “سيداتي آنساتي”، وأشهر الأعمال التي قدمتها شهيرة فيلم "الجلسة سرية" أمام محمود ياسين، كما تألقت في فيلم “وصمة عار” عام 1986.

لمعت في العديد من الأعمال المسرحية وأبرزها مسرحية “بداية ونهاية”، وشاركت في العديد من الأدوار بالدراما وأهمها مسلسل “سنبل بعد المليون” عام 1987، وأخر أدوارها الفنية جاء عام وهو فيلم “الحب بين قوسين”.

إعتزال الفن



واعتزلت الفن في عام 1993 وارتدت الحجاب وتفرغت لبيتها وأسرتها ثم عادت عام 1996 وقدمت برنامجاً دينياً في قناة اقرأ، وعادت للظهور مرة أخرى في عام 2014 وقدمت دورًا في مسرحية بعنوان “مصر فوق كل المحن”.

شهيرة ومحمود ياسين

الفنانة شهيرة والفنان محمود ياسين نشأت بينهما قصة حب خلال كواليس فيلم "صور ممنوعة" واستمرت علاقتهما ستة أشهر تزوجا بعدها.

قدّما معًا أربعة أفلام منها فيلم “الجلسة سرية”، فيلم “وضاع العمر يا ولدي”، كما شاركا معاً في ثلاثة مسلسلات منها مسلسل “اليقين”.

استمر زواجهما قرابة 50 عاماً ولم يعكر صفو هذه العلاقة سوى طلاقهما لمرة واحدة ثم عادا من بعدها.

واستمرت الفنانة شهيرة بجانب زوجها الفنان محمود ياسين أثناء سنوات مرضه وكانت داعمة له دوماً إلى أن رحل عن عالمنا في 14 أكتوبر عام 2020.