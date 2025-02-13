من محطة بشتيل لمدينة الأقصر.. شباب المناطق الحضارية: فخورون ببلدنا | فيديو

نظمت وزارة الداخلية الملتقى السابع لشباب المناطق الحضارية " جيل جديد" بمدينة الأقصر .

وجاءت زيارة مدينة الاقصر للتعرف على أبرز معالمها الأثرية والسياحية والمشروعات التنموية التى تشهدها المحافظة لزيادة الوعى الثقافى وتعميق الانتماء الوطنى لدى هؤلاء الشباب ، وذاك تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وقال احد الشباب المشاكين فى فاعليات الملتقى انه سعيد بالمشاركة فى ملتقى شباب المناطق الحضارية، وانه سعيد بسبب رحلة الاقر وخاثة السفر بالقطار والذى انطلق من محطة بشتيل الديدة والتى افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعبر شاب اخر من المشاركين فى الملتقى عن سعادته بزيارة مدينة الاقصر قائلا ان كتر مكان فى المدينة شاهد على حضارة وتاريخ مصر العظيمة موجها الشكر للرئيس السيسي على اتاحة الفرصة لزيارة مدينة الاقصر الجميلة.