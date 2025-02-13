يا ويل فرق أفريقيا.. الدردير يعلق على تولي بيسيرو لتدريب الزمالك

علق الناقد الرياضي عمرو الدرديرعلي تولي بيسيرو تدريب نادي الزمالك خلفا لـ جروس، وكتب الدردير من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "ياويل لفرق أفريقيا من شر قد اقترب ".

وأعلن الإعلامي إسلام صادق من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "رسميا بيسيرو مديرا فنيا للزمالك خلفا لجروس ويقود مواجهة بتروجت.. قرار رحيل جروس بعد رفضه تعديل طريقة اللعب و اصراره على إستبعاد بعض اللاعبين ومحاولة لتحسين الاداء فنيا !".



ويحل فريق كرة القدم بنادي بتروجيت، ضيفا على الزمالك، خلال لقاءات الجولة 14 من عمر بطولة الدوري المصري مساء الأحد 16 فبراير في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.