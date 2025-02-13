قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع "المركزي"

أعلن بنك مصر مجموعة من التعديلات يعكف عليها البنك خلال العام الجاري 2025، منها قرارات خفض الفائدة على حساب سوبر كاش توفير الذي يقدمه بالعملة المحلية، بنسبة 0.5%، إذ أصبح سعر الفائدة على الحساب 22.5% بعد أن كان سابقا 23%.

يظل حساب سوبر كاش هو الأعلى في الفائدة، ضمن جميع منتجات التوفير التي يقدمها، ما يجعله خيارًا مميزًا للعملاء الراغبين في تحقيق عوائد مرتفعة على المدخرات.

اقرأ أيضًا:

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع البنك المركزي

مزايا حساب سوبر كاش توفير من بنك مصر

يتيح بنك مصر حساب سوبر كاش توفير للعملاء الأفراد بالعملة المحلية، كما يمكن للعملاء الحاليين فتح الحساب عبر الإنترنت باستخدام خدمة الإنترنت البنكي أو تطبيق الهاتف المحمول BM Online، ويمكن فتحه من العملاء الجدد من خلال الموقع الإلكتروني، ويتطلب لفتح الحساب أن يكون الحد الأدنى من الرصيد يبلغ 100 ألف جنيه مصري، إذ يتم احتساب العائد بناءً على شرائح رصيد الحساب.

من مزايا الحساب أنه يتيح للعملاء إمكانية الحصول على بطاقة خصم فوري، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام الحساب لشراء شهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية، كما أنه يوفر خدمة سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن العميل وفق للتعليمات مستديمة، كما يمكن للعملاء تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية إلى حسابهم، وسداد أقساط التأمين من خلاله، وإجراء جميع المعاملات البنكية من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي المتوفرة على مدار الساعة.

الفائدة حسب شريحة الرصيد في بنك مصر

يقدم بنك مصر حساب سوبر كاش توفير بأسعار فائدة تختلف بحسب حجم الرصيد داخل الحساب، حيث جاءت أسعار الفائدة حسب الشرائح على النحو الآتي:

من 100.000 حتى أقل من 500 ألف جنيه: فائدة 18%

من 500 ألف حتى أقل من 2 مليون جنيه: فائدة 21%

من 2 مليون حتى أقل من 5 مليون جنيه: فائدة 21.5%

من 5 مليون حتى أقل من 10 مليون جنيه: فائدة 22%

من 10 مليون حتى أقل من 20 مليون جنيه: فائدة 22.25%

من 20 مليون جنيه فأكثر: فائدة 22.5%