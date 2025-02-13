قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ظهور بسمة وهبة بالحجاب على الهواء داعية "ربنا يغفر ذنوبنا"
مصطفى بكري: ما يحدث ضد مصر والأردن يهدد الأمن القومي العربي بأكمله
ترامب: سنفرض 20% رسوما جمركية على أوروبا
بالصور.. تقدم أعمال مشروع خط سكة حديد "الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس "
محافظ القليوبية: تقوية شبكة النقل النهري للقناطر الخيرية |فيديو
بوجود الفلسطينيين .. وزير الخارجية يؤكد ضرورة الإسراع في عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
مصطفى بكري: أيوة بنطبل لبلدنا وجيشنا وشرطتنا مش أمريكا وإسرائيل والإخوان
مع اليوم العالمي للراديو.. نقيب الإعلاميين يثمّن دور الإذاعة في تحسين وعي الشعب المصري
حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة جلب كمية من المواد المخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه
قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع "المركزي"
الرئيس الأوكراني: بوتين يخاف من ترامب
ملك الأردن: مواقفنا ثابتة وراسخة.. وأستمد قوتي من أبناء شعبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع "المركزي"

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع البنك المركزي
قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع البنك المركزي
خدمات صدى البلد

أعلن بنك مصر مجموعة من التعديلات يعكف عليها البنك خلال العام الجاري 2025، منها قرارات خفض الفائدة على حساب سوبر كاش توفير الذي يقدمه بالعملة المحلية، بنسبة 0.5%، إذ أصبح سعر الفائدة على الحساب 22.5% بعد أن كان سابقا 23%.

يظل حساب سوبر كاش هو الأعلى في الفائدة، ضمن جميع منتجات التوفير التي يقدمها، ما يجعله خيارًا مميزًا للعملاء الراغبين في تحقيق عوائد مرتفعة على المدخرات.

اقرأ أيضًا:

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع البنك المركزي
قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع البنك المركزي

مزايا حساب سوبر كاش توفير من بنك مصر

يتيح بنك مصر حساب سوبر كاش توفير للعملاء الأفراد بالعملة المحلية، كما يمكن للعملاء الحاليين فتح الحساب عبر الإنترنت باستخدام خدمة الإنترنت البنكي أو تطبيق الهاتف المحمول BM Online، ويمكن فتحه من العملاء الجدد من خلال الموقع الإلكتروني، ويتطلب لفتح الحساب أن يكون الحد الأدنى من الرصيد يبلغ 100 ألف جنيه مصري، إذ يتم احتساب العائد بناءً على شرائح رصيد الحساب.

من مزايا الحساب أنه يتيح للعملاء إمكانية الحصول على بطاقة خصم فوري، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام الحساب لشراء شهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية، كما أنه يوفر خدمة سداد الالتزامات المختلفة نيابة عن العميل وفق للتعليمات مستديمة، كما يمكن للعملاء تحويل المرتبات والمعاشات من الجهات المعنية إلى حسابهم، وسداد أقساط التأمين من خلاله، وإجراء جميع المعاملات البنكية من خلال فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي المتوفرة على مدار الساعة.

الفائدة حسب شريحة الرصيد في بنك مصر

يقدم بنك مصر حساب سوبر كاش توفير بأسعار فائدة تختلف بحسب حجم الرصيد داخل الحساب، حيث جاءت أسعار الفائدة حسب الشرائح على النحو الآتي:

من 100.000 حتى أقل من 500 ألف جنيه: فائدة 18%

من 500 ألف حتى أقل من 2 مليون جنيه: فائدة 21%

من 2 مليون حتى أقل من 5 مليون جنيه: فائدة 21.5%

من 5 مليون حتى أقل من 10 مليون جنيه: فائدة 22%

من 10 مليون حتى أقل من 20 مليون جنيه: فائدة 22.25%

من 20 مليون جنيه فأكثر: فائدة 22.5%

بنك مصر حساب سوبر كاش توفير مزايا حساب سوبر كاش توفير من بنك مصر الفائدة حسب شريحة الرصيد في بنك مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان

رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟

رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

إقرارها قبل رمضان.. مدبولي يعلن موعد الحزمة الاجتماعية الجديدة

مصطفي مدبولي

بشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان

ليلة النصف من شعبان

4 ركعات في ليلة النصف من شعبان.. تقضي حوائجك وتغفر الذنوب.. أوصى بها النبي في 8 خطوات

الدكتور مصطفى مدبولي

تخفيف الأعباء المالية.. الحكومة تزف أخبارا سارة لـ المستثمرين

الأم داخل المدرسة

الإدارة غلطت.. جديد واقعة حبس ولية أمر داخل مدرسة السلام الابتدائية بالمعادي

الطقس في مصر

آخر أيام الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

ترشيحاتنا

ارشيفي

CNN : سفينة تحمل مواد كيميائية ترسو خارج ميناء بندر عباس الإيراني

أردوغان

رجل عصابات.. الرئيس التركي: ننتظر تنفيذ اعتقال نتنياهو

الجيش الليبي

ليبيا .. الجيش يعلن انتهاء عملية عسكرية ناجحة في مدن الجنوب

بالصور

تعبان ومش عارف ليه.. إليك أهم الفيتامينات والمعادن المسببة لمشكلات غريبة| لن تتوقعها

فيتامينات
فيتامينات
فيتامينات

جامعة الزقازيق تنظم "مؤتمر العزيمة الأول للإدمان"

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

إدارة السياحة بالشرقية تنظم معرضا لبيع المنتجات اليدوية

جانب من المعرض
جانب من المعرض
جانب من المعرض

الأهلي يستقبل أسطورة كرة القدم الإيطالية كريستيان فييري

الاهلي
الاهلي
الاهلي

فيديو

واقعة مدرسة الحيسنية

ورد وقبلات في الطابور.. تفاصيل واقعة وكيلة مدرسة وزوجها المدير

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هل بعضها في شهر رمضان ؟ .. 6 أيام إجازة رسمية خلال الفتره القادمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ارتفاع جديد في الذهب.. سعر عيار 21 اليوم والدولار في البنوك

الأب بطرس دانيال

بطرس دانيال: نختار أفلام مهرجان المركز الكاثوليكي على أساس معايير أخلاقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد