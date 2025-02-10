أعلى عائد واستثمار آمن.. كل ما تريده عن شهادات بنك مصر 2025

شهادات بنك مصر 2025 بأعلى عائد .. تواصل البنوك المصرية تقديم شهادات ادخار بعوائد مميزة، في مقدمتها شهادات بنك مصر والبنك الأهلى المصري، التي تتنوع لتلبية احتياجات العملاء المختلفة، ويلجأ المواطنون لشراء هذه الشهادات بوصفها وسيلة مضمونة لاستثمار أموالهم بأعلى عائد متاح.

شهادات بنك مصر 2025

1- شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

شهادة "ابن مصر" الثلاثية من بين أهم الشهادات التي أطلقها بنك مصر ، فتتميز هذه الشهادة بأنها ذات عائد متناقص ومدتها ثلاث سنوات، وتتنوع دوريات صرف العائد لتلائم احتياجات العملاء:

- عائد سنوي متناقص (تراكمي):

- السنة الأولى: 30%.

- السنة الثانية: 25%.

- السنة الثالثة: 20%.

- عائد ربع سنوي متناقص:

- السنة الأولى: 27%.

- السنة الثانية: 23%.

- السنة الثالثة: 19%.

- عائد شهري متناقص:

- السنة الأولى: 26%.

- السنة الثانية: 22.5%.

- السنة الثالثة: 19%.

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2. شهادة القمة

تعتبر شهادة القمة من الشهادات الادخارية المميزة التي يطرحها بنك مصر لمدة 3 سنوات.

- العائد: 21.5% شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه أو مضاعفاتها.

3. شهادة طلعت حرب

تتميز شهادة "طلعت حرب" بأنها قصيرة الأجل بمدة 12 شهرًا:

- العائد: 23.5% يصرف شهريًا، أو 27% يصرف بنهاية المدة.

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه أو مضاعفاتها.

- إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

شهادات البنك الأهلي المصري

ويقدم البنك الأهلي المصري عدة شهادات ادخارية متميزة:

1- الشهادة البلاتينية السنوية

- العائد: 27% سنويا يصرف في نهاية المدة، أو 23.5% شهريا، أو 23% يوميا.

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه أو مضاعفاتها.

2- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج

- مدتها: 3 سنوات.

- العائد:

- السنة الأولى: 26%.

- السنة الثانية: 22%.

3- الشهادة البلاتينية الثابتة (3 سنوات)

- العائد: 21.5% شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه أو مضاعفاتها.

4- الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

- مدتها: 3 سنوات.

- العائد: 27.5% ربع سنويا.

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه أو مضاعفاتها.

5- شهادة الادخار الخماسية ذات العائد الشهري

- مدتها: 5 سنوات.

- العائد: 14.25% شهريا.

- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه أو مضاعفاتها.

من ناحية أخرى، قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن الشهادات مرتفعة العائد ما زالت متاحة بنفس أسعار الفائدة الحالية، ولم تقرر أي تغييرات مستقبلية حتى الآن.

وأضاف أن شهادة الـ27% تصرف عوائدها سنويا بنهاية المدة، بينما تصرف عوائد شهادات الـ23.5% شهريا، وشهادات الـ23% تصرف عوائدها يوميا.

جدير بالذكر، أن تستمر البنوك في تقديم شهادات ادخار تنافسية تلبي احتياجات العملاء وتوفر لهم عوائد مرتفعة، مع خيارات متعددة من حيث دوريات صرف العائد وفترات الاستثمار، ما يعكس حرص البنوك على دعم العملاء في تحقيق أهدافهم المالية.