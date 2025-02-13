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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على منافسات كأس مصر لرجال اليد

كرة اليد
كرة اليد
عبدالله هشام

أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة اليد أنه من المقرر انطلاق منافسات كأس مصر رجال في 18 مارس المقبل وذلك وفقا لقرعة البطولة.

من المحدد أن  تنطلق منافسات دور الـ 16 فى ذلك الموعد عقب الانتهاء من مباريات دور ال 32 والتي اختتمت فى نوفمبر الماضي.

 وأشار عبد المنعم الى انه ستقام منافسات دور الـ 16 على ملاعب الأندية المذكورة أولا كالتالى : 


-سبورتنج فى مواجهة دلفى 
-هليوبوليس مع الأهلي 
-اتحاد الشرطة مع الشمس
-البنك الأهلي مع الجزيرة 
-أصحاب الجياد مع سموحة
-طلائع الجيش مع الطيران 
-الزهوى مع العبور -القناة مع الزمالك 
 

على جانب آخر  تحدد أن تقام  مباريات كاس السوبر المحلي المصري للسيدات 
 

بين الأهلي وسموحة فى التاسعة مساء الأحد 9 مارس بدلا من الجمعة 7 مارس بسبب حجز صالةحسن مصطفى باكتوبر
 

وتقام مباراة سوبر السيدات بين الأهلي حامل لقبي الدوري والكأس عن الموسم الماضي مع سموحة وصيف الدوري 
 

وتقام مباراة سوبر الرجال بين الأهلي وسبورتنج فى التاسعة مساء الجمعة 14 مارس المقبل على نفس الصالة 
 

ويقام سوبر الرجال بين الأهلي بصفته بطل الدوري وسبورتنج بطل كأس مصر وذلك وفقا للائحة الاتحاد المصري.

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