قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نبيه بري: رفضت طلبا أمريكيا بتمديد بقاء جيش الاحتلال في 5 مناطق جنوب لبنان
آخر أيام الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا
عيد الحب.. الإفتاء: لا مانع من الاحتفال به ولكن بشرط
القرار النهائي على سعد الصغير.. القصة الكاملة بعد حكم حبسه 6 أشهر
السر وراء رغبة أمريكا في السيطرة على غزة.. خبير استراتيجي يكشف السبب
صلاة ليلة النصف من شعبان.. تغفر ذنوبك كلها و6 منح ربانية لمن يؤديها
تفاصيل اصطدام هاري إس ترومان حاملة الطائرات الأمريكية بسفينة تجارية في البحر المتوسط
سعر أرخص سيارة من تويوتا اليابانية في مصر | سوق المستعمل
5 توجيهات عاجلة في أول اجتماعات لجنة إعادة إعمار قطاع غزة
بشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان
دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. كلمات تنجيه من عذاب القبر
في 5 دقائق.. كيفية تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت بسهولة من منزلك؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قتلى وجرحى.. زيلنيسكي يكشف تفاصيل محاولة اغتياله داخل المكتب الرئاسي بكييف

زيلنيسكي
زيلنيسكي
ناصر السيد

قال الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة الجارديان البريطانية إن محاولة اغتياله في بداية الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022 أسفرت عن مقتل أشخاص داخل المكتب الرئاسي.

محاولة اغتيال زيلينسكي

كشف زيلينسكي: "كان هناك أشخاص أرادوا قتلي، وكانت هناك طلقات نارية، وأكثر من ذلك قُتل بعض الأشخاص هنا، داخل المكتب الرئاسي، وكان آخرون يدافعون عنا".

ولم يحدد الرئيس الأوكراني ما إذا كانت الوفيات تشمل الروس أو الأوكرانيين أو كليهما، مضيفا أن محاولات الاغتيال حدثت وسط جهود روسيا للضغط على القيادة الأوكرانية لقبول شروط السلام المؤلمة.

تم الإبلاغ عن ثلاث محاولات اغتيال على الأقل لزيلينسكي بحلول مارس 2022 بينما كانت القوات الروسية تتقدم نحو عاصمة أوكرانيا قبل هزيمتها في معركة كييف.

وزعم المسؤولون الأوكرانيون في ذلك الوقت أن هذه الهجمات شملت فريقًا من جنود الشيشان النخبة الذين تم القضاء عليهم.

لم تكن هذه المحاولات الأخيرة المبلغ عنها لقتل زيلينسكي طوال الحرب الشاملة، ففي مايو 2024، أعلن جهاز الأمن الأوكراني (SBU) إحباط مؤامرة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي لقتل الرئيس.

تم اتهام عقيدين من إدارة أمن الدولة الأوكرانية (UDO) بتسريب معلومات سرية إلى روسيا للمساعدة في المؤامرة.

تفوق روسيا على أوروبا

في نفس المقابلة مع الجارديان، حذر زيلينسكي من أنه بدون أوكرانيا، قد تواجه أوروبا احتلالًا روسيًا كامل النطاق بسبب الميزة العددية لموسكو في القوات.

وسلط زيلينسكي الضوء على التفاوت في القوات بين روسيا وأوروبا، قائلاً إن جيش أوكرانيا يتكون من 110 لواء، بينما تضم ​​روسيا 220 لواء وتخطط للتوسع إلى 250 هذا العام. 

وعلى النقيض من ذلك، قال إن أوروبا، بما في ذلك القوات الأمريكية المتمركزة هناك، لديها حوالي 82 لواء قتالي فقط.

الرئيس الأوكراني الحرب الروسية الأوكرانية زيلنيسكي اغتيال زيلينسكي محاولة اغتيال زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات.. مدبولي يعلن مفاجأة سارة للمواطنين قبل وبعد رمضان

رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟

رئيس الوزراء يعلن موعد زيادة المرتبات رسميًا على الهواء.. قبل رمضان ولا بعده؟

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

إقرارها قبل رمضان.. مدبولي يعلن موعد الحزمة الاجتماعية الجديدة

مصطفي مدبولي

بشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان

الدكتور مصطفى مدبولي

تخفيف الأعباء المالية.. الحكومة تزف أخبارا سارة لـ المستثمرين

عمرو أديب

عمرو أديب : باخد 2.5 مليون دولار بالعام ومهنة الإعلام مش سهله .. فيديو

كمال أبو رية

بعد انقلابها .. لجنة فنية من مهندسي المرور لفحص سيارة كمال أبو رية

مصطفى مدبولي

تحقيق التوازن.. تحرك عاجل من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بالصور

جامعة الزقازيق تنظم "مؤتمر العزيمة الأول للإدمان"

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق

إدارة السياحة بالشرقية تنظم معرضا لبيع المنتجات اليدوية

جانب من المعرض
جانب من المعرض
جانب من المعرض

الأهلي يستقبل أسطورة كرة القدم الإيطالية كريستيان فييري

الاهلي
الاهلي
الاهلي

إخماد نيران حريق هائل بورشة سيارات بمنطقة المنشية الجديدة بالمحلة.. صور

حريق ورشة سيارات بالمحلة
حريق ورشة سيارات بالمحلة
حريق ورشة سيارات بالمحلة

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هل بعضها في شهر رمضان ؟ .. 6 أيام إجازة رسمية خلال الفتره القادمة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

ارتفاع جديد في الذهب.. سعر عيار 21 اليوم والدولار في البنوك

الأب بطرس دانيال

بطرس دانيال: نختار أفلام مهرجان المركز الكاثوليكي على أساس معايير أخلاقية

رانيا يوسف

نص الشعب اسمه محمد.. رانيا يوسف تقدم «بطة القادرة» فى رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد