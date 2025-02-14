خبير: مصر والأردن يظلان حائط الصد الأول المدافع عن القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر والأردن سيظلان حائط الصد الأول المدافع عن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن "مواقف البلدين ثابتة وراسخة وقوية"، وأن هناك تطابقًا في الرؤى والمواقف بين مصر والأردن والدول العربية.

وأضاف فارس، في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذا التطابق يمثل قوة قادرة على تغيير التوجهات الأمريكية والإسرائيلية التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح قائلًا: "الرؤى العربية تتحرك في اتجاه اتخاذ مواقف حقيقية وفعّالة لدفع العملية السياسية نحو التخلص من المخططات التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم".

وتابع: "المواقف المصرية والأردنية أكدت وستؤكد في الفترة المقبلة أن حلم إسرائيل في تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين لن يتحقق".

وأشاد، بثبات الموقف المصري والأردني، الذي يعتبر "الذراع القوي" في المنطقة لمواجهة الخطط الممنهجة والخبيثة التي تسعى دولة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها، مستغلةً أحداث السابع من أكتوبر 2023 لتصفية القضية الفلسطينية.