حبس 4 عناصر إجرامية بتهمة جلب كمية من المواد المخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه

قررت جهات التحقيق حبس 4 أشخاص من العناصر الإجرامية بالغربية لقيامهم بجلب كمية من المواد المخدرة المتنوعة بقصد الإتجار، قدرت قيمتها المالية بـقرابة 3ملايين جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من العناصر الإجرامية بالغربية لقيامهم بجلب كمية من المواد المخدرة المتنوعة بقصد الإتجار، قدرت قيمتها المالية بـقرابة 3ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (4 عناصر إجرامية "لإثنان منهم معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى جلب المواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرة مركز شرطة السنطة بالغربية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، وبحوزتهم (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "21,6 كيلو جرام حشيش – 2,5 كيلو جرام هيروين - كمية لمخدر الآيس" - فرد خرطوش وطلقتان – طبنجة صوت – سيارة – دراجة نارية – سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة (3 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.