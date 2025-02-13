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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بحضور 220خبير عالمي.. رئيس جامعة المنوفية يفتتح المؤتمر الدولي للأقسام الطبية بمعهد الكبد

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية
مروة فاضل

افتتح  الدكتور احمد القاصد رئيس جامعة المنوفية فعاليات المؤتمر الدولي الأول  لاقسام معهد الكبد القومي بالجامعة  بحضور الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم  والدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومي ،والدكتور هاني عبد المجيد ،والدكتورة إيمان عبد السميع وكيلا معهد الكبد والدكتور حسام سليمان والدكتور محمد الحسيني سكرتيرا  المؤتمر  إلي جانب عدد كبير من  عمداء كليات الجامعة وعمداء المعهد السابقين وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس واطباء الكبد والتخصصات الطبية المختلفة.

رحب الدكتور أحمد القاصد  بحضور وضيوف المؤتمر وأعرب عن سعادته بحضور  المؤتمر الموحد للأقسام العلمية بمعهد الكبد القومي  ، مؤكدا علي أهمية الملتقيات  العلمية في تبادل الخبرات والتعليم  والتدريب المستمر الذي تنتهجه الجامعة .

كما أثنى  القاصد على برنامج المؤتمر وإصرار القائمين عليه على أن يخرج بصورة  مشرفة وثمن القاصد جهود المعهد  والعمل الدؤوب على مدار الشهور الماضية للظهور بالمؤتمر بمستوى علمي يليق بجامعة المنوفية و بكيان عملاق كمعهد الكبد القومي ، مؤكدا  أن جامعة المنوفية والجامعات المصرية قادرة علي التحدي ومواجهة الأزمات المختلفة،  وظهر هذا جليا في زيادة الأنشطة العلمية التي تعقد بالجامعة  والتي من شأنها دفع عجلة التنمية وتحقيق رؤية مصر المستقبلية . 

كما أشار رئيس الجامعة إلى أهمية التعاون بين الأقسام  العلمية والجهات الأكاديمية المختلفه في المؤتمر موضحا ان إشتراك آكثر من جهة  في المؤتمر تجعل  لجلساته وتوصياته مردود جيد في تحقيق  أقصي إستفادة للحضور ونقل الخبرات لشباب الأطباء والباحثين مشيرا إلي أن العالم كله  يتجه إلي التكامل بين التخصصات المختلفة ،متمنيا أن يخرج المؤتمر بتوصيات قابلة للتطبيق وأن تحقق ورش العمل التي تعقد علي هامش المؤتمر هدفها في تدريب وتعليم شباب الأطباء . 

واعرب القاصد عن سعادته باستضافه معهد الكبد القومي وجامعات المنوفيه لهذه الكوكبة المتميزة   من خبراء جراحة وعلاج أمراض الكبد والجهاز الهضمي  يمثلون ١٥ دولة عربية واجنبية وجامعات عريقة  ،مؤكدا أن الجامعة تحرص علي استضافة الخبراء في كل المجالات الطبية  في  إطار حرصها علي التدريب الطبي المستمر  للكوادر الطبية  وتبادل الخبرات  ومتابعة الحديث في المجالات الطبية بالعالم .

ولفت القاصد إلي أن معهد الكبد القومي بالجامعة هو أول منشأة صحية متخصصة تابعة للجامعة تحصل علي الإعتماد ،إلي جانب حصوله علي الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد   ، موجها التهنئة لجميع منسوبي المعهد بهذا الإنجاز ، مضيفا أن المستشفيات الجامعية  في طريقها للاعتماد ، وذلك في إطار سعي الجامعة جاهدة من خلال اتخاذ خطوات جادة للحصول على الاعتماد المؤسسي لجميع منشآتها الصحية، لضمان تقديم تدريب وتعليم طبي وخدمة طبية بأفضل المعايير المحلية والعالمية

ومن جانبه رحب الدكتور أسامة حجازي بضيوف المؤتمر  مشيرا إلي أن المعهد من أوائل المستشفيات التي بدأت بزراعة الكبد في مصر منذ عام 1991 ويضم العديد من العيادات المتخصصة بطاقة استيعابية 350 سرير يقدم خدمة  طبية تكاملية للمرضي من مصر والدول العربية  إلي جانب جودة الرعاية الصحية. 

وأضاف عميد المعهد أن المؤتمر يناقش من خلال ٤٥ جلسة علمية و الجديد في علاج وتشخيص أمراض  وجراحات الكبد بمشاركة جميع ١٢ قسم بالمعهد ،كما يناقش المؤتمر ٦٠ بحث علمي ويراس جلسات المؤتمر ٢٦٠ رئيس جلسة و٢٢٠ متحدث من خبراء وعلماء التخصصات الطبية بمصر و العالم .

وفي ختام الجلسة الافتتاحية  كرم عميد المعهد و رئيس المؤتمر الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة مقدما له الشكر والتقدير علي دعمه المستمر للمعهد كما كرم الدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم وجميع عمداء المعهد السابقين مقدما  لهم الشكر علي بذلوه من جهد للإرتقاء بالمعهد  .

المنوفية محافظة المنوفية جامعة المنوفية

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