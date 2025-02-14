قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 14-2-2025
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟
هل فاتتك ليلة النصف من شعبان بأذان الفجر؟.. لديك فرصة
تحذير من الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح نشطة تضرب هذه المناطق
ليلة النصف من شعبان.. النبي أوصى باغتنامها بهذا الدعاء
الأهلي سبب رفض ميكالي تدريب الزمالك.. تفاصيل
لماذا سميت ليلة النصف من شعبان عيد الملائكة؟
أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الجمعة
شمامسة جدد بمطاي على يد الأنبا جوارجيوس .. صور
آخر تحديث لسعر أغلى جرام ذهب اليوم 14-2-2025
أفضل 100 دعاء في ليلة النصف من شعبان تجمع لك الأرزاق.. صحة ومال وبنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الإذاعة المصرية منارة الإعلام التي رسمت تاريخ الأمة.. تفاصيل

الإذاعة المصرية
الإذاعة المصرية
محمود محسن

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «الإذاعة المصرية في يومها العالمي.. منارة الإعلام التي رسمت تاريخ الأمة»، إذ تتعلق بالأذهان العديد من الجمل والعبارات المرتبطة بالإذاعة مثل "كلمتين وبس" للفنان الراحل فؤاد المهندس وأغنية بالسلامة يا حبيبي بالسلامة التي كانت تذاع صباح كل يوم. 
وعلق بالأذهان أيضا برنامج الأطفال الأشهر "أبلة فضيلة" لتكون جزءً من أجيال كاملة ارتبطت بالإذاعة كمصدر للمعلومة والتعلم. 


ويحتفل باليوم العالمي للإذاعة في 13 فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي أعلنته منظمة يونيسكو في عام 2011 بعد أن اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا في 14 يناير عام 2013. 


فكرة الإذاعة بدأت في مطلع القرن العشرين بمحاولات مختلفة، وكان لعام 1906 محاولات من مبتكرين عديدين لكن لم تصل إلى حد وجود إذاعة أو محطة إذاعية، وفي عام 1920 دُشنت إذاعة KDKA بشكل رسمي كأول إذاعة في العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، وتزامن ذلك مع الانتخابات الأمريكية.


ولا تزال الإذاعة وسيلة قوية للاحتفال بالإنسانية بكل تنوعها، فضلا عن كونها الوسيلة الإعلامية الأوسع انتشارا. 

«هنا القاهرة».. بهذه الجملة الشهيرة للراحل أحمد سالم، انطلق أثير الإذاعة المصرية في 31 مايو عام 1934، وكانت أول الأسماء التي شاركت في هذا اليوم كوكب الشرق أم كلثوم والفنان الراحل محمد عبد الوهاب والشاعر علي الجارم.
قدرة الإذاعة الفريدة على الوصول إلى الجمهور الأوسع جعل بمقدورها تشكيل تجربة المجتمع في التنوع وإتاحة ساحة عامة لكل الآراء، وساعد في ذلك قيام المحطات الإذاعية بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج ووجهات النظر والمحتوى الغني وأن تكون مرآة صادقة لتنوع الجماهير في إطار مؤسساتها وعملياتها.
 

الجمعية العامة للأمم المتحدة يونيسكو الإعلام الإذاعة المصرية برنامج الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء وزير الصحة والسكان ونقيب أطباء الأسنان

إلغاء التكليف.. نقيب أطباء الأسنان يصدم دفعة 2023 بعد لقاء وزير الصحة

صورة امين الشرطة المعثور علي جثته بمياه الملاحة بطنطا

ننشر أول صورة لـ أمين الشرطة الذي عثر على جثته بمياه ترعة الملاحة بطنطا (خاص)

ليلة النصف من شعبان

4 ركعات في ليلة النصف من شعبان.. تقضي حوائجك وتغفر الذنوب.. أوصى بها النبي في 8 خطوات

مصطفي مدبولي

بشرى سارة من رئيس الوزراء للمواطنين قبل شهر رمضان

الإيجار القديم

3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم

الطقس في مصر

آخر أيام الموجة الباردة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس غدا

وزير التربية والتعليم

محكمة القضاء الإداري تتدخل لفض خلاف وزير التعليم مع معلمي اللغة الثانية|ماذا حدث؟

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع البنك المركزي

قرار عاجل من بنك مصر لعملائه قبل اجتماع "المركزي"

ترشيحاتنا

رامى ربيعة

الأهلي يقدم عرضا جديدا لتجديد عقد ياسر إبراهيم ورامي ربيعة

كوبارسي

كوبارسي يمدد عقده مع برشلونة لـ 2029

الاهلي والزمالك

موقف سداسي الأهلي من مواجهتي الإسماعيلي والزمالك في الدوري

بالصور

تيلدا سوينتون تهاجم سياسة التهجير أثناء تكريمها بالدب الذهبي في مهرجان برلين

تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون
تكريم تيلدا سوينتون

ليه لازم تشتري العرقسوس في طلبات رمضان

العرقسوس
العرقسوس
العرقسوس

دينا والشرنوبي وإدوارد.. نجوم "إش إش" يكشفون تفاصيل المسلسل قبل عرضه في رمضان

مسلسل إش إش
مسلسل إش إش
مسلسل إش إش

فيديو

لطيفة

بمناسبة عيد الحب .. لطيفة تغني لتونس "ونحبك" وترفض الاحتفال بعيد ميلادها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد