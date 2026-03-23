إيطاليا ترفض الإصلاحات القضائية.. وميلوني تعلق: نحترم قرار مواطنينا

أظهرت النتائج غير النهائية للاستفتاء الدستوري على الإصلاحات القضائية، رفض الإيطاليين التعديلات التي تبنتاها رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني- في رسالة مصورة نشرتها على منصة “إكس” اليوم- عن شعورها بخيبة أمل إزاء ضياع فرصة تحديث إيطاليا، مؤكدة أن “السيادة للشعب، لقد عبر الإيطاليون عن رأيهم، ونحن نحترم ذلك”.

وأوضحت أن نتيجة الاستفتاء لا يغير من الالتزام من مواصلة العمل بجدية من أجل مصلحة الأمة، مضيفة أن الحكومة الإيطالية أوفت بوعدها بتنفيذ إصلاح قضائي كان مدرجا في برنامجها الانتخابي.

وأظهرت النتائج غير النهائية بعد فرز 95% من مراكز الاقتراع الإيطالية، تصدُّر التصويت بـ "لا" بنسبة 53.78% ضد الإصلاحات القضائية، بنسبة مشاركة وصفت بـ"غير المسبوقة" بلغت حوالي 59%.